600 ans après sa création, l’université de Franche-Comté arrive à Dole

Après plus de 2 ans de collaboration entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la région académique Bourgogne-Franche-Comté, l’université de Franche-Comté et la Ville, Dole vient d'obtenir l'ouverture, en septembre prochain, de deux Bachelor : Packaging emballage conditionnement et Science des données.

L’université de Franche-Comté arrive à Dole, 600 ans après sa création

Créée à Dole en 1423, l’université de Franche-Comté peut s’enorgueillir d’une histoire prestigieuse. Le choix d’ouvrir un site universitaire à Dole répond à une volonté d’aménagement du territoire. Dole, de par sa position centrale et stratégique dans la région Bourgogne-Franche-Comté, bénéficie de l’important bassin de recrutement des étudiants de la région académique. La bonne desserte des transports permet le recrutement d’enseignants-chercheurs sur les deux grandes métropoles de Dijon et Besançon. Au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, première région industrielle de France, le Grand Dole bénéficie d’un fort tissu industriel.

"Notre souhait est de développer notre offre de formation pour proposer aux jeunes et aux familles un plus large choix qui répond également à une volonté d’aménagement du territoire", explique Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté.

Jusqu’à présent, ces deux Bachelor n'existaient pas à l’échelle de la région. Ces parcours viennent ainsi diversifier la palette de formations supérieures en local, répondant aux besoins des jeunes bacheliers et des entreprises du territoire.

Dole, une ville étudiante

Le maire, Jean-Baptiste Gagnoux, explique que "Dole est la 4e ville de Franche-Comté et la 1re ville du Jura. Elle accueille déjà près de 900 étudiants répartis dans une trentaine de formation postbac, mais elle n’avait pas, jusqu’à maintenant, d’antenne universitaire ce qui était paradoxal. Avec ces ouvertures, nous renouons désormais avec l’enseignement universitaire et raccrochons Dole à l’université". Avec l’ouverture de ce pôle universitaire, Dole accueillera d’ici 3 ans au moins 160 étudiants supplémentaires.