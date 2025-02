6,6 millions d’euros de travaux de modernisation pour les gares de Vesoul et Lure

Cette opération "vise à contribuer à la performance du réseau en garantissant des conditions optimales de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires" prévient la SNCF.

Ce chantier, financé par SNCF Réseau, représente un investissement de 6,6 M€. Les travaux consistent à :

renouveler la voie en gare de Vesoul,

régénérer la voie et remplacer 5 aiguillages en gare de Lure.

Cette modernisation se déroule de nuit, du lundi soir au samedi matin, du 17 février au 19 juillet 2025, sans impact sur la disponibilité du réseau, à l'exception de deux "opérations coup de poing" qui auront lieu le week-end du 29 au 30 mars (jusqu'à 16h30) et le weekend du 5 au 6 avril 2025 (jusqu'à 9h30). 25 agents et six entreprises sont mobilisés en moyenne chaque nuit et 1.400 heures d'insertion sociale y seront réalisées sur la durée des travaux.

Des déviations mises en place

SNCF Réseaux prévient que ce chantier nécessitera la fermeture de deux passages à niveau à Lure à certaines périodes :

rue St-Quentin du 28 mars-20h au 9 avril-6h, du 17 juin-20h au 19 juin-6h et du 23 juin-6h au 25 juin-20h,

avenue Carnot du 9 avril-20h au 11 avril-6h, du 19 juin-20h au 21 juin-oh et du 25 juin-20h au 27 juin-6h.

Des déviations routières seront mises en place à ces dates, organisées en collaboration avec la Mairie de Lure.

Le chantier en chiffres :