7e étape du Tour de France en Haute-Saône : le rappel des consignes de sécurité

Vendredi 8 juillet 2022, la Haute-Saône accueillera de nombreux spectateurs sur le parcours de l’épreuve, entre le col des Croix et la mythique Planche des Belles Filles. Plus de 500 agents seront mobilisés pour assurer la sécurité

La 7e étape du Tour de France entre Tomblaine et La Planche des Belles Filles est longue de 176,3 km. Elle sera la première arrivée au sommet de cette Grande Boucle.

Plus de 500 gendarmes, sapeurs-pompiers, personnels du SAMU, de la préfecture, de l’ONF ou encore de l’OFB seront engagés sur le terrain en Haute-Saône pour assurer la sécurité des spectateurs et des coureurs cyclistes.

La première partie, relativement plate, le parcours sera plus vallonné avec deux cols de troisième catégorie à franchir : le col de Grosse Pierre (3,1 km à 6,4 %) et le col des Croix (3,2 km à 6,3 %). Une simple mise en jambe avant la montée de La Super Planche des Belles Filles avec 7 km à 8,7 % à grimper. Sans compter le dernier kilomètre avec des passages en terre et une dernière rampe 24 % !

Les règles et conseils de sécurité

Aux abords de la course :

prudence lors du ramassage des cadeaux distribués par la caravane publicitaire et ne pas traverser la route ;

surveiller les enfants et ne pas les laisser aller sur la route ni la traverser ;

ne pas s’installer à la sortie d’un virage où la visibilité est faible ;

ne pas asperger les coureurs et ne pas courir à côté d’eux ; pour leur sécurité, ne pas se positionner devant eux pour les encourager, ni déployer de banderole ;

ne pas faire usage de feux d’artifice, quel que soit le calibre, ni de fumigène ou de pétard ;

s’écarter le plus possible de la chaussée, les bas-côtés peuvent être utilisés par les coureurs ;

ne pas changer d’emplacement au dernier moment et rester derrière les barrières de sécurité lorsqu’il y en a ;

ne pas empiéter sur la chaussée en prenant des photos, vidéos, selfies, le risque étant de se tromper sur la distance réelle séparant votre objectif des véhicules et coureurs ;

tenir les chiens en laisse et loin du bord de la route ;

le survol du parcours et de l’arrivée par des drones est prohibé,

ne pas stationner à l’entrée des chemins et pistes forestières, afin de faciliter le passage des véhicules de secours ;

Respect et préservation de l’environnement

ne pas apporter de feu en forêt, sous quelque forme que ce soit : cigarettes, feux de camps et barbecue interdits.

ne pas pénétrer en forêt en voiture, en moto ou quad ;

ne pas emprunter les chemins de randonnée menant à la Planche des Belles Filles avec des chiens ; • en cas d’incendie, alerter les secours en composant le 18 ou 112 ;

Consignes générales

respecter les consignes données par les forces de l’ordre et les organisateurs, • respecter les lieux de stationnement prévus ;

porter des vêtements et des chaussures adaptés

se protéger du soleil ;

veiller à s’hydrater et à se rafraîchir.

Après le passage de l’épreuve :