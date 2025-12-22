À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !

La Liste a publié son classement 2025 des meilleurs restaurants et pâtisseries à l’échelle mondiale, confirmant une nouvelle fois son statut de référence internationale en matière d’évaluation gastronomique. Cette année, pas moins de deux adresses bisontines s’illustrent, et pas des moindres : la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent la sélection des meilleures pâtisseries du monde, une reconnaissance de choix pour ces artisans bien connus de la région, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Bruno Grandvoinnet et Joël Baud, tous deux suivant la lignée de leur famille, figurent ainsi parmi 20 pâtisseries référencées sur l’ensemble du territoire français sur les 500 mondiales. À travers ce palmarès, La Liste propose une photographie actuelle et globale de la gastronomie française, mettant en lumière la richesse de ses savoir-faire et la diversité de ses talents.

En apprenant la nouvelle par courrier, la réaction de Bruno Grandvoinnet était rempli de suprise : "Ouaaaa le truc de fou !". Pour lui, cette distinction est "le plus beau cadeau de Noël que je pouvais recevoir", nous confie-t-il, "et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y avait aussi mon copain Joël Baud dans La Liste, c'est d'ailleurs moi qui l'ai appelé, il n'était pas encore au courant !"

De son côté, Joël Baud se dit "content" mais aussi surpris puisqu'il ne connaissait pas jusqu'à ce lundi matin l'existence de La Liste. "C'est une belle satisfaction, c’est toujours agréable de savoir qu’on est récompensé, estimé par des gens qui répertorient les meilleurs adresses en France et ailleurs, c’est une récompense pour le travail effectué depuis plusieurs générations, et pour la régularité dans le travail depuis longtemps."

Les deux maisons vont pouvoir apposer le macaron "La Liste 2025" sur leur vitrine.