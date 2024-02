À Besançon, la place de la Révolution se transforme...

La Ville de Besançon a initié un projet de revégétalisation de la place de la Révolution afin de s’inscrire dans un processus de transition écologique et ainsi lui rendre sa verdure et sa fraîcheur. Lancé en septembre 2023, les travaux de cette “révolution végétale” ne cessent de faire évoluer la place. En ce mercredi 14 février 2024, où en sont ces transformations ?

Depuis plusieurs années, la place de la Révolution est, par temps de fortes chaleurs, un des îlots les plus ardents de la ville de par sa composition entièrement minérale. Il devenait alors nécessaire d’y réimplanter de la végétation pour y ramener de l’ombre et de la fraîcheur tout en gardant certaines caractéristiques actuelles pour éviter les conflits d’usages, notamment liés au passage du tramway, au marché ou encore avec les commerçants de la place.

Un retour à une ville verte

Entre mai 2022 et mars 2023, la ville de Besançon a imaginé, avec des co-concertations ouvertes au grand public (près de 300 personnes se sont jointes à la concertation), de réaménager la place de la Révolution pour la rendre plus respirable, plus viable. À travers une transformation globale de la place, la Ville souhaite apporter de la fraîcheur par la plantation d’arbres, installer du nouveau mobilier afin que cette dernière puisse redevenir “un espace de vie pour toutes et tous et ce, tout au long de l’année”. Grâce à ces nouveaux aménagements, c'est également l'occasion de mettre en valeur les façades des bâtiments historiques de la place de marché.

Le début des travaux

En septembre 2023, les premiers travaux commencent. Après environ six mois de fouilles archéologiques, le premier arbre, Hector, est planté le 16 janvier 2024 en présence notamment de la maire de Besançon, Anne Vignot, et de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay. Hector voit rapidement ses confrères s’installer autour de lui. Au total, 41 arbres sont prévus sur la place d’ici le printemps prochain. Le système d’eau a également été remanié pour permettre de rediriger 67% de l’eau de pluie directement dans les fosses d’arbres.

Les aménagements prévoient également l’installation de nouveaux sièges en bois actuellement en construction afin de pouvoir s’asseoir et profiter du lieu à n’importe quel moment de la journée.

Un projet en constante évolution

La première phase des travaux devrait aboutir au printemps 2024. Pour autant la Ville de Besançon affirme que “rien n’est encore dessiné”. L’objectif est, par une concertation avec l’ensemble de ses usagers, de définir ce qui est nécessaire pour le bien-être de la place. Il est, pour la municipalité, jugé "primordiale" de sans cesse chercher à répondre à la question : “Que manque-t-il à la Place de la Révolution pour lui rendre sa fonction de place publique, la rendre plus accueillante et plus vivable?”

À suivre...