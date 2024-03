À Besançon, le champion de karaté Fodé NDao reçoit la médaille d’Athlète de la paix 

Communiqué de Fodé NDao :

”Au-delà du dojo, je crois aux vertues du sport dans d’innombrables domaines : sport et parentalité, sport et emploi, sport et insertion sociale, sport au féminin. Le sport n'a ni limite ni frontière, il est un merveilleux outil pour tisser des liens et renouer le dialogue social indispensable à la Paix.

La Caravane des pieds d'immeuble est à l’image des valeurs que je porte et qui ont été honorées par cette médaille d'Athlète de la Paix qui m'a été remise aujourd'hui par M. Pradier, Président-fondateur de Athlètes de la paix.

Cette belle journée dédiée au dialogue police-population a été un beau moment de partage et d'échanges entre les familles venues nombreuses, la police municipale, les policiers bénévoles du Raid Aventure, les pompiers et les jeunes du SNU.

Nous avons eu l'immense plaisir d’accueillir M. Bastille, Préfet du Doubs, Mme Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole, M. Laurent Croizier, Député de la 1er circonscription, M. Fagaut, Vice président du département du Doubs.

Nous avons également pu compter sur la présence de Francis Didier, President de fédération française de karaté, Bruno Pomart, Président de l' Association Raid Aventure, Carine Michel, Adjointe à la vie des quartiers, André Terzo, conseiller municipal délégué aux animations sportives, Sophie Hacker, avocate. Chantal Vivien de la Cité éducative. Éric Delahousse Horizon. Monsieur Wane, Directeur du Staps.

Merci à l’association sénégalaise et l’association de Bosnie Herzégovine et l’association porte avion pour leur présence.

Merci à nos partenaires centre loisir jeune de la police nationale avec Fabio et RECIDEV avec Ismaël.

Merci au président du club Fadel Toure et les membres du bureau, les bénévoles, les familles et tous ceux qui me soutiennent de près et de loin. Un grand bravo à mon frère Alynar NDao qui veille sur moi merci grand frère j’ai la chance que tu sois avec moi.

Merci jean-Luc Pradier pour cette belle récompense et bravo à toi pour tes actions.

Je dédie cette médailles à mes parents mon père Bouna NDao qui m’a tout appris ma mère Khady Diagne la grande dame la femme de ma vie, je t’aime maman.”