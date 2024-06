À Besançon, le chantier de piétonisation dans le secteur Époisses-Bourgogne est lancé

Parmi les enjeux du renouvellement urbain et de la transformation de Planoise en matière d’habitat, de tranquillité publique, d’activités commerciales, figure celui de délimiter les espaces publics et résidentiels, avec l’objectif d’améliorer les cheminements au sein du quartier tout en respectant ses qualités paysagères.

Un chantier de piétonisation a ainsi été lancé dans le secteur Epoisses-Bourgogne, la végétalisation y sera enrichie pour étendre l’ambiance du parc Novarina déjà existant à proximité immédiate (historiquement ”parc aventure”).

Ce chantier concerne les abords des écoles Bourgogne (maternelle/élémentaire), de l’immeuble situé au 5 avenue de Bourgogne - où se trouvent la crèche, l’espace Parents-Enfants et l’association PARI – ainsi que les abords des immeubles d’habitation du secteur.

Les grands principes arrêtés :

• une transformation en secteur sans voiture

• la création d’un chemin piéton reliant les Époisses au parc urbain, le "chemin des parcs”

• l’aménagement d’espaces et la plantation de végétaux pour étendre le Parc Novarina

• la plantation de 130 arbres

• l’aménagement paysager des pieds d’immeubles en cohérence avec les espaces verts

environnants

• l’amélioration de l’éclairage public.

”Ces aménagements ont fait l’objet d’une large concertation depuis 3 ans avec les habitants et les associations : balades urbaines, nombreux échanges sur la sécurité, l’environnement du quartier, le mobilier urbain, les matériaux choisis, les mobilités…”, précise Grand Besançon Métropole.

Arbres fruitiers, parking supprimé, chemin des parcs… Les détails des travaux

Dans le prolongement du parc Novarina, des arbres fruitiers seront plantés le long de

l’avenue de Bourgogne et les voies de circulation seront adaptées ou converties aux modes doux.

La suppression du parking devant l’école et le soulignement des sentiers existants par des

plantations ”organiseront de manière plus sécurisée et plus lisible les déplacements doux”, selon GBM. En trait d’union entre deux grands lieux de vie, un ”chemin des parcs” sera créé afin de relier le cœur des Époisses au parc urbain.

Sur le trajet, un travail particulier sera réalisé sur les éclairages ayant pour but d’apporter du confort aux promeneurs, sans nuire pour autant à la faune locale.

Le chantier se fera sous-secteur par sous-secteur : du nord (autour de la copropriété le Vauban) au sud (autour de l’espace jeune de la Maison de quartier).

Un an de chantier

Pendant toute la durée du chantier, estimée à un an, des animations seront organisées à destination des scolaires, des usagers, des riverains pour leur permettre de suivre la transformation de leur quartier à travers des activités ludiques.

L’association La Sauvegarde et les entreprises du chantier assureront cette mission d’animation et de médiation en répondant aux questions de chacun. Un numéro de téléphone dédié est par ailleurs accessible à tous et des informations seront mises en ligne chaque semaine sur l’application ”Hello travaux”.