À Besançon, une manifestation en soutien à la Nouvelle Calédonie le 25 mai

”Actuellement, la situation économique en Nouvelle Calédonie est désastreuse car elle n'a pas résisté face aux pillages et aux brûlages.”, selon Drucila Wachoima, étudiante à Besançon et kanak militante indépendantiste. "De plus, le président Macron y est avec comme ambitions d'établir la paix et d'obtenir un dialogue entre les parties.”

Selon elle, ”les médias tels que les chaînes d’info en continue exposent notre cas, cependant et malheureusement, ils ne montrent pas tout et font entendre que les mots de personnes qu’ils veulent faire entendre et divulguent donc des discours haineux.”

Samedi 25 mai à partir de 13h00, la manifestation en soutien aux Kanaks joindra celle pour la paix en Palestine ”dans une démarche pacifiste”, précise Drucila Wachoima.