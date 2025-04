À Morteau, 150 professionnels prêts pour la saison touristique estivale

Organisée depuis plus de vingt ans par Doubs Tourisme, la rencontre de l’offre a lieu chaque année dans un secteur touristique différent. Il s’agit d’un événement où se réunissent tous les acteurs du tourisme : musées, prestataires d’activités, offices de tourisme, sites touristiques, artisans, producteurs, collectivités... avec deux objectifs :

s’approvisionner en documentation touristique en amont de la saison estivale : les propriétaires ou gérants de structures d’hébergements sont conviés, comme les exposants, à collecter toutes les éditions qui leur permettront de promouvoir la destination auprès de leur clientèle, notamment les nouveaux supports de Doubs Tourisme : brochures généralistes, guides thématiques, posters touristiques…

constituer un lieu d’échanges sur l’actualité touristique départementale pour informer et fédérer les acteurs du tourisme. Doubs Tourisme profite de cette journée conviviale pour évoquer avec ses partenaires les projets en cours.

Favoriser les échanges

Cette rencontre, qui a réuni plus de 150 professionnels (exposants et hébergeurs), s’est poursuivie par une visite de l’Orlogeur, membre du label départemental “Made in chez Nous” et de l’ébénisterie ferronerie d'art Paul Boinay, aux Ecorces. Pour Doubs Tourisme, cette "mise en avant du tourisme de savoir-faire est un axe important" puisque ces visites "sont l’occasion pour les professionnels de découvrir de nouveaux lieux à intégrer dans leurs recommandations aux visiteurs".

Pour Doubs Tourisme, le but de cette rencontre visait également à "favoriser les échanges, professionnaliser les acteurs du tourisme" ou encore "organiser le maillage du territoire".