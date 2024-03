À Rouen, le FCSM veut repartir sur une dynamique de résultats positifs

Après quatre rencontres de championnat sans victoire et un retard accumulé au classement, le FC Sochaux-Montbéliard veut montrer un meilleur visage ce soir à Rouen pour le compte de la 23e journée de National.

National : Rouen - FC Sochaux-Montbéliard, lundi 4 mars à 18h30

Depuis que le FCSM a assumé son ambition de prétendre à la montée, soit après son très beau parcours en coupe de France, son parcours en championnat a lui, pris du plomb dans l’aile. Avec trois points pris sur les 12 possibles lors des quatre dernières rencontres, les Sochaliens sont en perte de vitesse et payent cash ce petit état de forme en pointant désormais à la 8e place du classement avec 13 points de retard sur le dauphin Niort.

Le milieu de terrain Kevin Hoggas a reconnu en conférence de presse qu’il manquait au groupe "un peu de fraîcheur et quelques ingrédients que nous mettons tous un peu moins et que nous mettions dans le passé". Et avec deux matchs à disputer cette semaine, les Sochaliens ne pourront encore pas compter sur une récupération optimale.

Rouen, une équipe qui encaisse et concède peu

De son côté, s’il reconnaît "une période délicate sur l’aspect physique mais surtout mental", le coach sochalien ne tire pour autant pas encore la sonnette d’alarme. "On essaie de s’extraire de toutes les contraintes liées au classement" ajoute encore Oswald Tanchot. Exit donc les calculs et comptes d’apothicaire pour tenter de savoir si le FCSM a encore une chance de jouer la montée cette année, "ce n’est pas comme ça que l’on va avancer dans la bonne direction". Soit.

Pour autant, difficile de faire abstraction du contexte, Sochaux a besoin d’une réaction rapide pour "ressortir plus fort de ces petites périodes qui sont difficiles pour tout le monde". En espérant que ce passage à vide reste effectivement court. Gagner des matchs c’est donc bien l’objectif affiché de cette équipe qui va essayer de se "redynamiser" dès ce soir à Rouen.

Au match aller, les Jaune & Bleu avaient été, d’après Oswald Tanchot, "très malheureux" en ne concédant qu’une occasion aux Rouennais qui avaient fait mouche à la 31e minute. Ce soir, les Sochaliens auront l’occasion de se racheter face à cette équipe néanmoins "très hermétique comme Martigues". "Ils encaissent peu et concèdent peu" a analysé Tanchot au sujet de cette équipe à la "qualité technique et tactique très bonne".