Accident rue du Languedoc à Besançon : la victime gravement blessée, le conducteur, sans permis, interpellé

Une patrouille de police a été diligentée au niveau du 10, rue de Languedoc à Besançon suite à un accident corporel entre une voiture et un piéton.

Sur place, les policiers se sont retrouvés en présence du conducteur d'un véhicule C3 qui leur a déclaré rapidement n’être plus détenteur du permis de conduire et qu’il s’agissait de sa quatrième procédure pour défaut de permis. De plus, après un dépistage salivaire cannabique, le test s’est avéré positif.

La victime s’est plaint de douleurs au postérieur. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportée à l’hôpital.

Le conducteur, un homme de 22 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Le véhicule a été placé en fourrière.

Fracture du genou, douleurs et dermabrasion

Les examens médicaux sur la victime ont mis en évidence une fracture du genou gauche nécessitant une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

De plus, la victime souffrait de dermabrasion, de douleurs aux cervicales et dans le dos. Cette dernière a été auditionnée par les policier au CHU de Besançon après avis des médecins et elle a déposé plainte.

Une incapacité totale temporaire (ITT) de la victime sera fixée en fonctions des suites de l’opération.

Le conducteur est sorti de garde à vue le 13 janvier et a été présenté au magistrat ce mardi dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.