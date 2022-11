Action des Jeunes Écologistes de Franche-Comté en forêt de Chaux concernant la COP 27

Le dimanche 6 novembre 2022, Les Jeunes Écologistes de Franche-Comté se sont retrouvés au cœur de la forêt de Chaux de Dole pour exprimer leur mécontentement face à l’organisation de la COP 27 sous sa forme actuelle et afin de dénoncer la décision du gouvernement relative au vote du projet de loi de finances pour 2023 qui encourage la privatisation de l’ONF.

Les Jeunes Écologistes ont ainsi occupé les routes, dédiées aux promeneurs et aux chasseurs, sur lesquelles ils ont écrit des slogans avec des morceaux de bois morts : "Urgence Climatique" ou "Avenir". L’objectif étant de sensibiliser les passants, sur les réseaux sociaux, ainsi que l’ensemble des Francs-Comtois.

Par cette action, ils ont souhaité "dénoncer l’organisation de la Conférence des Nations Unies sur le climat, COP 27" soulevant que celle-ci "accueille un nombre record de lobbyistes des énergies fossiles. Plus de 600 personnes défendent le charbon, le pétrole et le gaz à cette conférence sur le climat, soit une hausse de 25 % par rapport à la COP26". Selon eux, la présence des lobbyistes ne peut que "polluer et faire dérailler les négociations".

Une menace de privatisation de l'ONF qui dérange

Le pays hôte de cette COP 27, l'Égypte, est également ciblé par les Jeunes Ecologistes de Franche-Comté qu'ils qualifient de "pays liberticide" pour avoir notamment "arrêté un activiste indien qui marchait pour sensibiliser à la crise climatique".

Les Jeunes Écologistes souhaitent également dénoncer une action du gouvernement visant à "privatiser l’ONF au risque d’oublier l’essentiel : maintenir l’équilibre de la forêt et de sa biodiversité". Ils tiennent à rappeler que " l’ONF observe les dynamiques naturelles, surveille les départs en feux, sélectionne les arbres à couper, protège la biodiversité le tout sans logique de rentabilité". Sa privatisation pourrait selon eux "engendrer de nombreux problèmes notamment dénoncés par l’association Canopée et plus de 180 000 signataires d’une pétition contre la loi proposée par le gouvernement". Une pétition qui avait fait écho auprès de "députés de plusieurs partis qui ont déposé des amendements pour contrer ce proje". Avant d'être finalement débouté par le gouvernement le 2 novembre lors du 49.3 déposé par Elisabeth Borner qui avait eu pour action de "mettre fin aux débats".

Présents au marché de Noël de Montbéliard

Avec cette action réalisée à Dole, les Jeunes Écologistes de Franche-Comté agissent sur tout le territoire franc-comtois. Ils seront également présents au marché de Noël de Montbéliard le week-end du 3 au 4 décembre pour sensibiliser et proposer des alternatives pour un Noël plus responsable.