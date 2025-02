Affaire Bétharram : le “retrait” de François Bayrou demandé par des élus de Bourgogne-Franche-Comté

Une cinquantaine de responsables associatifs et d'élus de Bourgogne-Franche-Comté, dont la présidente socialiste de la région, Marie-Guite Dufay, appellent dans une tribune publiée samedi 22 février 2025 à "la mise en retrait du Premier ministre" François Bayrou suite à l'éclatement de l'affaire Bétharram.

"Nous demandons immédiatement (...) la mise en retrait du Premier ministre, qui doit être pleinement disponible pour répondre aux interrogations le concernant sur l'affaire Betharram", écrivent ces personnalités, dont des élus socialistes et écologistes comme la députée PS de Côte-d'Or Océane Godard.

"Les témoignages s'additionnent, tous disent qu'ils savaient. Il est insupportable que, dans notre République, on continue à tolérer l'intolérable. Nous, femmes, hommes, mères, pères, élu·es et parlementaires, associations, citoyennes et citoyens, nous ne nous tairons pas", ajoute la tribune qui comprend nombre des élus de gauche à la région.

La fermeture de l'établissement demandée le temps de l'enquête

Les signataires, qui incluent des associations de défense des enfants maltraités, exigent également "l'ouverture d'une enquête par l'Éducation nationale pendant laquelle l'établissement devra fermer" ainsi que "l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs".

Des témoins accusent François Bayrou, ministre de l'Éducation de 1993 à 1997, d'avoir été au courant à l'époque d'accusations de violences sexuelles au sein de cet établissement du Béarn fréquenté par plusieurs de ses enfants, ce qu'il a démenti à plusieurs reprises.

Emmanuel Macron a cependant assuré samedi le Premier ministre de "toute (sa) confiance".

(AFP)