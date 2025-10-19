Agora 2025 : le grand rendez-vous de l’emploi et de la formation revient à Belfort

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le parc expo l’AtraXion de Belfort accueillera jeudi 6 novembre 2025, de 10h à 20h, plus de 130 exposants pour une nouvelle édition d’Agora, le salon consacré à l’emploi, la formation, l’orientation et l’insertion.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort (CCI 90), avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du conseil départemental, de la Ville de Belfort et de la communauté de communes du Sud Territoire, Agora s’est imposé en trois éditions comme un moment clé du calendrier économique local.

”AGORA est bien plus qu’un forum : c’est un accélérateur d’opportunités pour les habitants, un catalyseur pour les entreprises et un outil de cohésion pour le territoire”, souligne Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort.

L’événement réunit chaque année les acteurs publics et privés de l’emploi, de la formation et de l’insertion autour d’un objectif commun : faciliter les rencontres et inspirer les parcours professionnels de demain.

2.300 visiteurs en 2024

L’édition 2024 avait déjà confirmé le rôle moteur du salon sur le territoire, avec 2.300 visiteurs, 113 exposants et 3.180 entretiens réalisés. Parmi les exposants, 98 % se déclaraient satisfaits, et 85 % avaient prévu de revenir, selon les organisateurs. Le taux de matching pertinent entre offres et profils atteignait 33 %, un chiffre révélateur de l’efficacité du dispositif.

Ces résultats confirment "la pertinence du modèle : un événement utile, concret et fédérateur, où les échanges débouchent sur de véritables perspectives professionnelles", précise la CCI.

Une édition 2025 concentrée et ambitieuse

Agora 2025 revient sous une formule condensée sur une seule journée, mais avec un contenu enrichi. Le programme prévoit un format “XXL” articulé autour de quatre grands villages thématiques :

Orientation – pour découvrir les métiers et préparer son projet professionnel.

Informations générales – pour comprendre les dispositifs d’emploi et d’accompagnement.

Formation – pour explorer les parcours scolaires, universitaires ou en alternance.

Recrutement – pour rencontrer directement les entreprises qui recrutent.

L’espace offres d’emploi, animé par France Travail, proposera un accompagnement personnalisé et des conseils pratiques avant les entretiens.



La liste complète des exposants est disponible sur agorajobs.fr .

Des temps forts

La journée débutera dès 7h30 avec l’installation des exposants, suivie d’un petit-déjeuner réseautage. L’ouverture au grand public aura lieu à 10h00, et l’inauguration officielle à 11h00.

Quatre tables-rondes rythmeront la journée :

10h15 – "Êtes-vous prêt à entreprendre ?", animée par Gilles Mauffrey (CCI 90).

11h00 – "Les structures de l’insertion par l’activité économique recrutent", avec Cloé Colmet-Daâge (Pôle Ressources IAE).

14h30 – "L’immersion facilitée et la préparation opérationnelle à l’emploi individuel (POEI)", présentée par France Travail.

15h30 – "Re-cadrer les talents : l’entreprise comme point d’appui", animée par Céline Mennetrey-Vincenzi et Sarah Belkheir (E2C).

Tout au long de la journée, le public pourra également assister à des animations, démonstrations et rencontres entreprises, avant un temps fort dédié à la découverte des métiers en famille, de 16h à 20h.

Tous les publics concernés

Agora s’adresse à un large public : collégiens, lycéens, étudiants, salariés en reconversion, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, chefs d’entreprise et recruteurs. En 2024, 70 % des visiteurs provenaient du Territoire de Belfort.

Le salon bénéficie par ailleurs du soutien actif de l’Éducation nationale, qui contribue à la mobilisation des établissements et à la valorisation des filières de formation.

Infos pratiques