Alain Fousseret nous a quittés

Homme politique bisontin, frère de Jean-Louis Fousseret (ancien maire de Besançon), il a été vice-président Vert du conseil régional de Franche-Comté entre 2004 et 2015 et conseiller municipal de Danjoutin (Territoire de Belfort) depuis 2014, réélu en 2020.

Ingénieur écologue de formation, il a dirigé un service des eaux dans le Territoire de Belfort. Aujourd'hui il était chargé de missions auprès du président de la CCST, Communauté de Communes du Sud Territoire de Belfort. Élu conseiller régional depuis 1998, il a occupé également les postes de vice-président puis président du Pôle Énergie de Franche-Comté et président de l'Association nationale pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires d'activités (PALME).

Engagé dans l'action associative, il a, entre autres, fondé une association pour la promotion du papier recyclé, une autre pour un système d'échange local (SEL) et fondé en 1987 Intermed, une association intermédiaire qui propose aujourd'hui plus de 15.000 heures de travail par an à des personnes en exclusion.

Membre des Amis de la Terre depuis près de 40 ans, son engagement pour l'écologie remonte à 1975.

Ayant participé à la fondation des Verts en 1984 aux côtés de Dominique Voynet, Yves Cochet et Antoine Waechter, il a occupé de nombreuses fonctions dans le parti au niveau national : membre du conseil national pendant 5 ans, co-secrétaire national (1989–1993) et secrétaire du conseil statutaire durant plus de 10 ans. Il est devenu un porte-drapeau régulier des Verts lors des élections municipales, cantonales, législatives, régionales et européennes.

Nos condoléances à sa famille.

"Un homme de conviction, ouvert et attachant"

Pour Christophe Grudler, député européen et ancien conseiller départemental du territoire de Belfort, "c'était un homme de conviction, ouvert et attachant, avec lequel j'aimais travailler et échanger. Malgré nos points de vue radicalement différents sur le nucléaire ou la chasse par exemple, nous pouvions discuter, débattre, mais aussi nous retrouver pour des actions communes lorsque l'intérêt du Nord Franche-Comté était en jeu : murs anti-bruits sur l'autoroute A36, réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle, développement des énergies renouvelables, de l'economie circulaire... Aujourd'hui nous perdons "Alain l'ami", comme il s'appelait sur Facebook. J'adresse mes condoléances émues à tous ses proches et notamment à Catherine sa compagne."