Anne Vignot invitée à Washington aux côtés de 500 dirigeants du monde entier

En déplacement du 17 au 21 octobre, la maire de Besançon participera à la conférence CityLab qui a lieu à Washington du 18 au 20 octobre 2023.

Repérée par l’initiative des maires champions de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour diverses actions portées par la Ville de Besançon, Anne Vignot "fait partie des 100 maires du monde identifiés comme maires champions par l’OCDE" nous explique la directrice de cabinet, Claire Dupouet.

Partager des solutions concrètes

D’après son site internet, la conférence réunit en effet "des maires du monde entier aux côtés d'éminents innovateurs urbains, chefs d'entreprise, experts urbains, artistes et activistes pour discuter et découvrir des solutions reproductibles à des problèmes urgents". Au total, plus de 500 dirigeants municipaux, experts, innovateurs et artistes du monde entier, représentant des villes de six continents seront présents.

Au cours de la conférence, les maires assisteront notamment à des sessions traitant des défis auxquels les villes sont confrontées en matière de climat, d'infrastructures, de technologie, de migration, de santé mentale, etc. Le but est ainsi de partager des solutions concrètes pour s’attaquer aux inégalités et donner aux collectivités locales les moyens de jouer un rôle moteur dans la transition vers une croissance plus inclusive.