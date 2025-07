Annonces de Bayrou : la CGT appelle à la "mobilisation" dès la rentrée

"Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la mobilisation", a affirmé Sophie Binet sur RTL. "La CGT va tout faire pour empêcher ces régressions sociales, pour empêcher qu'elles rentrent en vigueur", a-t-elle souligné. "Nous débattrons, dans la CGT, avec les autres organisations syndicales, de la façon d'arriver à mettre en échec le gouvernement".

"Nous appelons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui sont choqués par ces annonces à se syndiquer, à s'organiser dans leurs entreprises pour qu'ensemble, nous puissions nous mobiliser à la rentrée", a-t-elle encore dit.

Des mesures ”injustes et dangereuses pour le pays"

La leader de la CGT a demandé aussi aux parlementaires de "tout faire pour que ces mesures ne s'appliquent pas, parce qu'elles sont non seulement injustes, mais dangereuses pour le pays", jugeant que "c'est encore les mêmes, les travailleuses et les travailleurs qui passent à la caisse, sans que les plus riches et les plus grandes entreprises soient mis à contribution".

Le Premier ministre "nous prépare un appauvrissement généralisé du pays, une année noire pour les travailleuses et les travailleurs. Nous allons concrètement, toutes et tous, perdre des centaines d'euros, voire plus, l'année prochaine, puisque les prix vont augmenter en moyenne de 1,7%, voire plus, parce que les fournitures scolaires, par exemple, s'est annoncées à plus de 10%, et par contre, toutes les prestations ne vont pas suivre", a-t-elle expliqué.

”Le patronat se frotte les mains”

"Il y a des alternatives", a-t-elle estimé. "Ce que je note aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur qui est content des annonces, c'est le patronat qui se frotte les mains parce qu'encore une fois, ils réussissent à nous faire les poches et à eux ne pas passer à la caisse et avoir de nouveaux cadeaux. Le disque est rayé, ça commence à être vraiment lassant".

Le Premier ministre français François Bayrou a dévoilé mardi ses mesures pour redresser les finances d'un pays soumis au "danger mortel" de "l'écrasement par la dette", un plan choc immédiatement décrié par les oppositions qui le menacent de censure.

(avec AFP)