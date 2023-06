Anthony Da Silva, nouveau meneur du BesAC

Siriman Kanouté et son Trophée de meilleur jeune de Nationale 1 ayant pris la direction de la Pro B et d’Aix-Maurienne, il fallait que le BesAC retrouve pour la saison prochaine un meneur titulaire.

C’est désormais chose faite avec l’arrivée d’Anthony Da Silva (22 ans, 1,85m) qui débarque du Havre où il a eu la saison dernière 17,6 minutes de temps de jeu avec comme statistiques : 3,7 pts, 2,1 rebonds, 2,7 passes décisives, 0,7 interceptions.

Les deux parties ont trouvé un accord pour un contrat de deux ans avec une clause de sortie possible à l'issue de la première saison, mais uniquement pour un club de division supérieure (Pro A ou Pro B) ou pour un club étranger.

Le coach du BesAC, Joseph Kalambani s’est dit heureux du choix effectué. "C'est un meneur à l'Espagnole, très fort dans la conduite du jeu, dans la distribution. Il est vraiment capable de tenir une équipe avec un QI basket supérieur. Au Havre, il était bridé par le coach et par la concurrence. Il a besoin de plus de liberté pour pouvoir s'exprimer. Je compte sur lui pour qu'il prenne aussi ses responsabilités, car il sait le faire"

Profitant encore un peu de ses vacances, avant d’effectuer quelques camps d'été en juillet, Anthony Da Silva a spontanément déclaré qu’il était "très content de pouvoir adhérer au projet du BesAC".

"J'ai vécu, comme adversaire, l'incroyable ambiance du Palais des sports et j'ai hâte de retrouver cette atmosphère rare en N1 sous le maillot du BesAC et de connaitre au plus vite mes futurs coéquipiers. J'ai envie de répondre aux attentes du club, d'aider à construire un peu plus le BesAC, de coller à ses ambitions et de tout faire pour l'emmener à moyen terme vers la Pro B" - Anthony Da Silva.