Ce vendredi 16 décembre 2022 se déroule "Le Temps de la Fête" à Besançon, au Musée du Temps. Arc horloger organise une journée festive, de rencontres et d’échanges à l’occasion du 2e anniversaire de l’inscription franco-suisse des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art à la Liste du patrimoine UNESCO.

Les détenteurs de savoir-faire seront à l’honneur et partageront leurs points de vue pour faire progresser la sauvegarde et la transmission de leurs pratiques exceptionnelles.

Arc horloger, deux ans

Vingt-quatre mois se sont écoulés depuis la reconnaissance mondiale des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art dans l’Arc jurassien franco-suisse. Afin de couronner ces mois de collaboration fructueuse en Suisse et en France, la communauté des acteurs (horlogers, concepteurs, automatiers, responsables de centres de formation de musées et de centres de documentation, etc.) sera réunie pour célébrer l’aboutissement des réalisations et affiner les perspectives et les orientations pour les années à venir.

Au programme

Au cours de la matinée, les participants auront l’occasion d’assister aux différentes visites insolites proposées dans la capitale de l’horlogerie française. Exceptionnellement, l’Observatoire de Besançon ouvrira ses portes, les récentes études sur l’horloge astronomique seront présentées à la Cathédrale Saint-Jean, Philippe Lebru guidera les visiteurs au travers des secrets de la manufacture Utinam et un guide du service patrimoine de la Ville de Besançon invitera les participants à le rejoindre pour le temps d’une balade commentée dans le centre-ville historique.

Après le cocktail déjeunatoire, ouvert en musique par l’Orchestre Victor Hugo à l’Hôtel de Ville, les participants se rendront au Musée du Temps où Laurence Reibel, Conservatrice, leur fera découvrir la nouvelle scénographie autour de la Leroy 01, la montre la plus compliquée du monde pendant près d’un siècle. Suivra une conférence donnant "La parole aux détenteurs de savoir-faire" introduite par Alice Fromonteil, responsable du Centre français du patrimoine culturel immatériel. Les échanges se poursuivront afin de recueillir les idées clés pour des réalisations futures dans le domaine de la sauvegarde et de la transmission des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art. Les prochaines étapes d’Arc horloger et le nouveau projet du Programme Interreg France Suisse seront dévoilés.

La journée sera clôturée par les discours d’Anne Vignot, maire-présidente de Grand Besançon Métropole et de Mireille Gasser, la secrétaire générale d’arcjurassien.ch, suivis d’un apéritif d’anniversaire.

Arc horloger, qu’est-ce que c’est ?

Le projet Interreg Arc horloger vise à réunir durablement au sein d’une structure commune les différentes communautés d’acteurs suisses et françaises, à les accompagner dans la sauvegarde et la transmission de savoir-faire parfois multiséculaires et à valoriser cette richesse patrimoniale exceptionnelle.

Afin de valoriser cet artisanat très ancré sur le territoire de l’Arc jurassien franco-suisse, le projet s’articule autour de trois grandes actions :

la mise en place d’une structure de coordination transfrontalière pour fédérer durablement tous les acteurs impliqués,

la création d’outils d’animation et de communication pour promouvoir les savoir-faire horlogers et en mécanique d’art

la mise en œuvre des premières mesures de sauvegarde annoncées dans la candidature UNESCO.

Infos +

Le projet Arc horloger est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne du FEDER (Fonds européen de développement régional) couvrant 65% du coût total français et de subventions de la Confédération, des cantons de Berne, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, couvrant 80% du coût total suisse.