Arnaud Marthey reprend la présidence de l’AER Bourgogne-Franche-Comté

Lundi 3 novembre 2025, à l’issue du conseil d'administration de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC) et d’une visite de l’entreprise Cryla située à Besançon, le président de Région, Jérôme Durain, et le président de l'AER BFC, nouvellement élu, ont rappelé les orientations et les enjeux en matière de développement économique ainsi que le rôle de l'AER BFC dans la mise en œuvre de la politique économique régionale.

La Région BFC a fait du développement économique l’une de ses priorités. Réuni le 3 novembre 2025, le Conseil d'administration de l'AER BFC a nommé à la présidence de la Société publique locale Arnaud Marthey qui succède à Jean-Claude Lagrange. Premier président de l’AER en 2017, monsieur Marthey a confié que c’était pour lui "symbolique de revenir à cette présidence" et qu’il prévoyait "quelques réorientations sur un certain nombres de priorités". Un accent particulier sera ainsi mis sur les filières en difficultés, la question du foncier, ou encore sur l’innovation autour de l’intelligence artificielle que le président a qualifiée de "bouleversement au coeur de l’activité économique".

Pour Jérôme Durain, ce changement de gouvernance "vient mettre en avant un des fers de lance de l’action économique de la région". Il a insisté sur le fait que l’AER est l’un "des leviers puissants de l’action régionale en matière économique" qui aide à un certain nombre d’actions. Estimant que l'industrie vit actuellement "une période de mutation", le président de la Région BFC a cependant insisté sur les atouts de la BFC : "une localisation stratégique, des réseaux de transports structurés, des filières d’excellence, des savoir-faire d’exception" et la visite de l’usine Cryla réalisée en amont de la conférence de presse "l’illustre parfaitement".

Une "culture industrielle"

En Bourgogne-Franche-Comté, "on a une culture industrielle. Les usines font partie du paysage, du territoire, de nos atouts" a évoqué Jérôme Durain avant d’ajouter "l’industrie c’est une fierté, avec l’AER et l’action régionale, on va pouvoir servir cette fierté au mieux".

De la création à l'internationalisation, du capital-risque à la relocalisation en passant par la réindustrialisation, la Région intervient à tous les stades. Majoritairement sous forme d'avances remboursables, ces fonds contribuent pleinement au développement de l'activité économique et de l'emploi sur nos territoires. Avec l'appui stratégique de l'Agence économique régionale (AER BFC), la Région espère ainsi stimuler l'activité, attirer les investisseurs et renforcer l'emploi local.

À propos de l'AER BFC

En déclinaison de la stratégie économique de la Bourgogne-Franche-Comté sur la période 2022-2028, les missions de l'AER BFC ont été définies :

Promouvoir l'identité régionale et favoriser l'implantation d'activités économiques nouvelles :

Être le relais de la Région pour l'animation de l'écosystème régional du développement économique, de l'innovation et de la transition écologique :

Contribuer au développement des filières structurées ou en émergence et les valoriser :

Assurer une veille des entreprises à enjeux et animer l'observatoire du foncier (OFER BFC) ;

Assurer un service d'ingénierie économique territoriale destiné à répondre aux besoins des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

Déployer un pôle de développeurs économiques de proximité sur la région, en complémentarité avec les acteurs déjà présents sur les territoires.

Ces missions sont mises en œuvre avec le réseau des 300 acteurs du développement économique et de l'innovation en région : État, EPCI (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles...), chambres consulaires, agences locales.