Badminton : trois jeunes bisontins au Swedish Youth Games

Dans la continuité de leur projet d’accès au haut-niveau : Naim El Khadery, Côme Daval et Aliénor Daval seront engagés en simple, double, mixte.

Au programme, des adversaires suédois, norvégiens et danois. "Une belle expérience sportive et humaine pour les jeunes bisontins", selon Thomas Beliard, entraineur et agent de développement du Volant Bisontin.

Actuellement licenciés au Volant Bisontin, les jeunes sportifs s'entraînent près de 15 heures par semaine pour atteindre leurs objectifs : une médaille aux championnats de France jeunes en mai 2022 !

(Communiqué)