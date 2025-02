Badminton : un jeune bisontin appelé en équipe de France U15

On espérait voir une belle réaction des Bisontins mardi 28 janvier 2025 à Charleville après cette défaite rageante dans le Rhône quelques jours plus tôt. La réaction ne s’est pas fait attendre puisque le BesAC signe une belle opération qui lui permet non seulement mathématiquement de prétendre à la 7e place qualificative pour la poule haute en phase 2, mais aussi de valider un succès de plus en cas de poule basse face à une formation de bas de tableau, avec le panier-average en prime.