Basek : Rémi Dibo, nouveau poste 4 du BesAC

On ne chôme pas au BesAC pour reconstituer une équipe compétitive pour la saison 2023-2024. On le sait, de l'effectif de la précédente saison, entre les joueurs qui sont partis d'eux-mêmes vers d'autres horizons et ceux que le coach Jo Kalambani n'a pas souhaité garder, il existe une équipe à reconstruire à 80 %, seuls l'ailier US Mikal Riley et le jeune arrière Melvin Beaubois étant restés à demeure.

Déjà le meneur havrais Anthony Da Silva et l'intérieur Thibault Boyer, forts de leur jeunesse et de leur potentiel prometteur avaient déjà donné leur accord pour porter le maillot du BesAC.

Mais voici maintenant le temps de l'expérience avec l'arrivée de Rémi Dibo (32 ans - 2,02m) qui évoluera au poste 4 du cinq majeur et qui remplacera Anthony Elechi. Rémi Dibo a connu la Pro B avec Evreux (11,2 pts et 5 rebonds), puis Rouen (10 pts et 4 rebonds) et la N1 avec Rueil (18pts, 4 rebonds) et la saison dernière Rennes (11,2 pts et 3,9 rebonds). Avant cela, il avait été formé au Mans, a notamment connu les Etats-Unis en NCAA 1 aux Mountaineers de West Virginia et est passé par le championnat d'Angleterre.

Il est à noter que le Parisien d'origine a été sélectionné en équipe de France de 3 X 3 et a participé au championnat d'Europe en 2018 en Roumanie. Rémi Dibo sort d'une saison plutôt réussie avec Rennes qui a terminé à la 1e place de la Phase 1 de la Poule A, avant de se classer 3e de la Phase 2 Poule supérieure et d'être ensuite éliminée en 1/4 de finale des play-offs.

Très athlétique, Rémi Dibo colle parfaitement à la philosophie de jeu de Joseph Kalambani qui explique : "Rémi a de plus du caractère et nous en avons besoin. Il va nous apporter son expérience et sa dangerosité à l'écart du cercle (33,7 % à 3 pts avec Rennes en 2022-2023 ".

L'effectif du BesAC 2023-2024 commence cette fois à prendre forme. On devrait encore et très vite connaitre la suite du recrutement.

(Communiqué)