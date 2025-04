Basket : cette fois, le BesAC touche presqu'au maintien !

Nationale 1 - Phase 2 - Journée 9

A Poissy, BesAC bat Poissy 98-85

Les quart-temps : 30-23, 17-12, 24-18, 27-32 Les marqueurs Poissy : Da Silva 16, Michineau 15, Yao-Delon 15, Joachim 9, Cham 8, Rolle 6, Clossan 6, Kaba 4, Durand 3, Correa 3, Lemki.

BesAC : Jubenot 26, Pouye 19, Kovac 16, Magassa 16, Falzon 11, Eliezer-Vanerot 8, Djedje 2, Hanck.

Ce match en banlieue parisienne, les joueurs de Laurent Kleefstra l'ont joué comme il le fallait : avec intensité, agressivité , concentration et cerise sur le gâteau un basket de bonne qualité qui leur a valu la note de 117 à l'évaluation collective globale.

En tout et pour tout Poissy aura mené une minute, en tout début de partie, après avoir ouvert la marque par Kaba. Ensuite les Bisontins ont mis leur patte sur cette partie et n'ont plus jamais lâché la tête de course.

A la mi-temps, le BesAC menait déjà de 12 points (47-35). La suite voyait même l'écart se creuser de façon nette avec un break qui montait jusqu'à 24 points (68-44, 27e). De quoi voir venir et jouer en confiance.

Dans le 4e quart-temps, une faute technique sifflée contre un joueur parisien, deux fautes techniques sifflées coup sur coup au coach adverse ce qui lui valait d'être renvoyé au vestiaire et 3 lancers donnés à Ben Kovac pour une faute sur un tir derrière l'arc voyaient l'international luxembourgeois faire le plein sur la ligne de réparation (6/6). Avec aussitôt après, un tir primé d'Idrissa Pouye qui maintenait les Bisontins avec un confortable matelas de 22 pts (85-63).

Du côté bisontin, outre la revanche du match aller, on entrevoyait aussi la possibilité de reprendre le panier-average particulier favorable. Pour cela il fallait gagner de + 15.

Toutefois Poissy ne l'entendait pas de la même oreille et au cours d'un sursaut de fierté faisait sensiblement maigrir l'écart et terminait à 13 longueurs de Besançon. (98-85)

Cette victoire, même sans le panier-average particulier positif, suffisait à Quentin Hanck et à ses coéquipiers qui manifestaient leur joie commune dans le rond central. Car cette fois, l'opération maintien, à moins d'un tsunami, n'est plus loin d'être mathématiquement bouclée à 5 matche du terme de la saison, dont 3 encore à domicile contre Angers, Fougères et Rennes. Et c'est Laurent Kleefstra qui traduisait cette joie : " Il faut savourer ! On a produit une belle partie. Je craignais ce match. Je savais qu'il faudrait être dans le combat. On a fait de bonnes et belles choses. On a été vaillants. On a bien joué l'alternance jeu intérieur - jeu extérieur. Vraiment je suis très content ".

Le BesAC reçoit Angers mardi 15 avril

Et le maintien ? "On y est presque. Il faudrait vraiment une catastrophe sur les 5 derniers matches pour qu'on n'y arrive pas. J'espère bien qu'on va signer ça le plus tôt possible ", selon Laurent Kleefstra.

Pour revenir sur ce match gagné à Poissy, s'il faut saluer la performance collective, on peut aussi souligner l'énorme match de Calvin Jubenot auteur de 26 pts, 3/4 à 3 points, 5/6 lancers, 6 fautes provoquées, 8 rebonds pour une évaluation de 27. A mettre aussi en exergue Idrissa Pouye, Dahaba Magassa et Ben Kovac. Mais tous les autres ont aussi apporter leurs pierres à l'édifice. Le BesAC vendredi à Poissy, c'était une véritable équipe !

Rendez-vous mardi 15 avril (20h) au Palais des Sports pour l'accueil d'Angers, l'actuel leader de la Poule B de Phase 2, tout juste devant le BesAC. Voilà qui promet !

Le classement : competitions.ffbb.com

(Communiqué)