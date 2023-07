BesAC basket : Valdelicio Joaquim, dernière recrue de la saison 2023-2024 !

Joseph Kalambani aura eu dernier mot. Le choix définitif de la dernière recrue se porte sur l'angolais Valdelicio Joaquim (33 ans - 2,08m). Un joueur qui connait déjà bien les couleurs françaises. Le joueur a porté les couleurs du Havre et de Quimper en Pro B avec des statistiques marquantes : 10 points, à 57 % de réussite, 5,8 rebonds, 13,5 points à 56,7 % de réussite, sept rebonds pour 15,8 d'évaluation en 2018-2019.

Formé aux USA en NCAA à l'Universté de d'Hawaï (14,3 points et 8,3 rebonds), il a notamment disputé en 2019 en Chine, la coupe du Monde sous le maillot de l'Angola face à des équipes comme la Serbie et l'Italie (11,6 et 5 rebonds de moyenne sur l'ensemble de la compétition). Une expérience marquée par des réussites exemplaires : double médaille d'or au championnat d'Afrique en 2013 et des Jeux Africains. Après avoir quitté la France, Valdelicio Joaquim évoluait au club de Petro de Luanda avec lequel il a été finaliste de la Basket Africa League (BAL) en 2022.

"Nous souhaitions prendre notre temps pour arrêter notre choix et trouver le poste 5 correspondant le mieux à notre projet de jeu. Nous l'avons trouvé en la personne de Valdelicio. Joueur vertical, mobile, expérimenté et qui a déjà évolué en France, il va nous donner une autre dimension défensive et, par ailleurs, ses qualités offensives nous permettront d'être encore plus dangereux en attaque dans le jeu proche du cercle " - Joseph Kalambani, en charge du recrutement.

Alors que l'ensemble de l'équipe retrouvera le chemin des parquets le 1er aout aux Montboucons, Valdelicio Joaquim arrivera à Besançon que le 9 ou 10 août. A noter qu'officiellement, le BesAC débutera sa saison en Coupe de France mardi 19 septembre contre Saint-Quentin, équipe de Pro A - Betclic Elite. Quant au championnat de N1, il commencera vendredi 22 septembre.

Fin de semaine, la FFBB a communiqué a composition des groupes de N1 pour 2022-2023, poule A et poule B.

Pour sa 6e saison, le BesAC figure dans la poule B aux côtés de Saint-Vallier relégué de Pro B, d'Avignon promu de N2 et du Centre fédéral.



La composition de la poule B :

BesAC, Andrézieux, Avignon, Boulogne/mer, Caen, Feurs, Le Havre, Lyon SO, Mulhouse, Orchies, Pôle France, Pont de Cheruy, Saint-Vallier, Toulon.