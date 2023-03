Besançon : extrait de prison pour être interrogé, il y retourne après avoir avoué

Entendu sur les faits, l'individu de 51 ans a reconnu l'intégralité des actes commis à savoir quatre vols par effraction, une utilisation frauduleuse de cartes bancaires volées et une dégradation de porte appartenant à une résidence privée.

Un vol au complexe sportif de la Malcombe, au CHU de Saint-Jacques et dans la Maison des familles

L'individu est entré par effraction au sein du complexe sportif de la Malcombe où il a volé un téléphone et une somme d'argent. Il a consommé de la nourriture et des boissons dans un local, mis à disposition pour la Croix-Rouge, destinées aux réfugiés ukrainiens. Le mis en cause a aussi pénétré par effraction le CHU de Saint Jacques au sein du service médico-légal où il a forcé une armoire et dérobé des médicaments. Il a également volé des affaires personnelles à des patients hospitalisés. L'homme s'est également introduit dans la Maison des familles où il a volé deux aspirateurs.

37 casiers forcés au CHU de Minjoz

Durant le mois de juin, l'individu a pénétré à plusieurs reprises les niveaux inférieurs du CHU de Minjoz où il a forcé 37 casiers du personnel soignant. Il a volé des affaires personnelles dont des cartes bancaires, utilisées par la suite.

Une porte dégradée pour se laver

L’individu a également fracturé des portes d’une résidence privée pour accéder à un lavabo et se laver.

Le mis en cause a réintégré la Maison d'arrêt de Besançon et sera convoqué devant le tribunal judiciaire de Besançon le 9 juin 2023.