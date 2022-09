Besançon : fermeture exceptionnelle du périscolaire dans deux écoles

Au vu de la pénurie d’animateurs périscolaires, la ville est amenée à fermer deux accueils périscolaires de l’après-midi du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022 : celui de l’école élémentaire de Saint-Claude et de l’école maternelle Boichard.

"Depuis la rentrée, en dépit des efforts déployés par la ville pour recruter des animateurs, il reste des postes vacants en grand nombre dans les équipes périscolaires", explique la Ville dans un communiqué, "nous ne sommes donc pas en capacité de garantir le respect des taux d’encadrement et la sécurité des enfants."

Par ailleurs, afin de pourvoir tous les postes d’animateurs et remplacer les absents plutôt que de fermer les accueils, la ville recherche toujours activement des candidats, le recrutement reste ouvert.

Plusieurs directions municipales (direction des sports, vie des quartiers) ont déjà mobilisé des agents qualifiés (animateurs et éducateurs) auprès des animateurs périscolaires de la direction Education afin d’éviter les fermetures des accueils du midi.

Cette mobilisation va se poursuivre pour éviter de nouvelles fermetures et dans l’attente des recrutements.

Des propositions d'alternatives

"Conscients des difficultés que cette décision engendre auprès des familles, durant cette période, nous encourageons les parents à se rapprocher des structures qui permettent de trouver une offre de garde alternative", indique la Ville :

Infos +

Le périscolaire c’est :

1.700 enfants accueillis le matin, 5.000 enfants accueillis le midi et 4.000 enfants accueillis l’après-midi, chaque jour de la semaine, 140 jours par an.

100 animateurs le matin, 345 animateurs le midi (+ 46 animateurs spécifiques) et 270 animateurs l’après-midi qui chaque jour conçoivent et organisent des activités variées, accompagnent les enfants durant le repas, tout en leur assurant un cadre agréable et sécurisé.