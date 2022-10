Besançon : grève et manifestation des lycées professionnels ce mardi 18 octobre

Face à la position du président Emmanuel Macron qui "persiste à vouloir imposer aux personnels sa réforme des lycées professionnels calquée sur le modèle de l’apprentissage" les organisations syndicales ont fait savoir leur mécontentement par voie de communiqué ce lundi 17 octobre.

Ils remettent en cause une méthode qui "ne change pas : aucun bilan de la réforme précédente, aucune concertation en amont de cette annonce brutale et une feuille de route tardive (et floue) alors même que des décisions lourdes de conséquences sont en préparation".

Trois préoccupations principales

Les syndicats tirent la sonnette d’alarme en ce qui concerne l’augmentation du nombre de semaines de stage qui impliquera "moins de semaines d'enseignement dans nos lycées". Et s’inquiètent également de l’avenir des matières qui pourraient ne pas être considérées comme "fondamentales" : "Les langues vivantes, l'éco droit, l’éco gestion, les arts appliqués, l’EPS, la PSE seront-elles considérées comme fondamentales et les postes des collègues concernés préservés ?"

Enfin la dernière préoccupation des syndicat concerne la volonté de "renvoyer la ventilation du volume d'enseignement général au niveau local qui impliquera une remise en cause du caractère national de l’accès aux formations professionnelles pour les jeunes et des diplômes professionnels".

Les revendications

Se déclarant "fermement attachées au principe d'égalité de notre école républicaine" les syndicats "revendiquent le maintien d'une grille horaire nationale pour toutes les filières professionnelles". Ainsi qu’ "une dimension émancipatrice de la formation des jeunes à laquelle participent toutes les disciplines".

Pour les organisations syndicales la CGT Educ’action, le SE-UNSA, le SNALC, le SNEP- FSU, le SNES-FSU, le SNUEP-FSU, le SNETAA-FO et SUD Éducation, "l'urgence est de renforcer les lycées professionnels et de donner plus de temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tous les élèves".

La réforme étant, selon eux, à l'opposé de leurs ambitions, "c’est pourquoi nos organisations appellent à une journée de grève le mardi 18 octobre, point de départ de la mobilisation pour obtenir le retrait de ce projet".

Un rassemblement place du 8 septembre

Dans l’académie de Besançon, les personnels sont ainsi appelés à "se rassembler et se rendre visibles devant tous les lycées professionnels de l’académie à 10h". Un rassemblement et une conférence de presse auront également lieu à 15h place de 8 septembre à Besançon.