Suite aux perturbations d’un homme en état d’ivresse, une patrouille de police a été contacté par un cafetier et un gérant d’une supérette. Sur place, l’homme s’est rebellé et a traité les policiers qui tentaient de le menotter de “grosse conne, grosse salope, bâtards et fils de pute”.

Maîtrisé et interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue. L’incident n’a fait aucun blessé.