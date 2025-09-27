Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

Le slogan choisi par le candidat est "Changeons Besançon !", mettant l’accent sur la volonté de transformation de la ville. Jacques Ricciardetti était accompagné de plusieurs figures locales du RN, dont Julien Odoul, député de l’Yonne, Géraldine Grangier, députée du Doubs, Julien Guibert, député de la Nièvre, Anaïs Vial, responsable de circonscription du RNJ et Thomas Lutz, conseiller régional.

Le candidat a dénoncé ce qu’il considère comme une gestion "apocalyptique" de la ville par la majorité actuelle, qu’il qualifie de "verte et rouge". "Il y a un véritable volonté de changer de majorité à Besançon avec cette majorité verte et rouge qui a des virages qui ne sont pas bons : on a une ville qui est en train de s’écrouler, il faut un véritable changement, un changement radical par rapport à ce qu’on vit", a-t-il déclaré.

"Le quotidien des Bisontins, c’est de plus en plus l’enfer"

Jacques Ricciardetti a également insisté sur son attachement à sa ville : "J’y vis, j’y réside, je suis un local". Il a affirmé vouloir rassembler les bonnes volontés, au-delà des clivages politiques, et a souligné que son objectif principal était de "changer Besançon". De plus, le candidat a souligné à plusieurs reprises "être prêt à écouter tout le monde, en dehors des clivages gauche-droite" et d’ajouter : "je ne veux pas être un phénomène clivant."

Julien Odoul a pris la parole pour relier la situation locale à celle du pays : "La ville de Besançon reflète l’état de notre pays. Vue d’un satellite, c’est ville magnifique avec un patrimoine inestimable, une gastronomie, des figures illustres (…) et dans le quotidien des Bisontins, c’est de plus en plus l’enfer. Aujourd’hui, au niveau de la sécurité, du cadre de vie, des économies qui ne sont pas faites, de l’idéologie qui gangrène la municipalité, le changement n’attend plus".

Propositions sur la mobilité

Parmi les mesures proposées pour la ville, Jacques Ricciardetti a annoncé :

La création d’un passage souterrain sous la place Leclerc pour désengorger ce secteur ;

La gratuité autoroutière entre Planoise et Marchaux ;

Le développement de feux intelligents pour fluidifier le trafic ;

Des navettes électriques gratuites toutes les 5 minutes dans l’hyper-centre-ville qui iraient jusque’à la Citadelle, et la fin des bus en accordéon dans cette partie de la ville ;

Des parkings gratuits le samedi après-midi.

Un palais des congrès aux Auxons

L’équipe du RN souhaite rénover et moderniser les infrastructures de Besançon avec un projet phare : le déplacement du parc des expositions Micropolis et la création d’un nouveau palais des congrès à la gare Besançon Franche-Comté TGV aux Auxons, avec train-tramway entre Valentin et ce palais des congrès.

"Vous n’arrêterez pas un délinquant avec une fronde ou un taser"

Sur le volet sécurité le candidat souhaite un renforcement de la police municipale avec "80 à 90 agents" ainsi que des brigades de nuit et cynophile, ainsi que l’armement complet de la police municipale."Vous n’arrêterez pas un délinquant avec une fronde ou un taser" a-t-il martelé. "Cela démoralise les agents - qui souhaitent postuler dans la police municipale - de savoir que la police municipale n’est pas armée alors que c’est une plaque tournante du narcotrafic", a souligné Jacques Ricciardetti, "ils veulent se prendre une balle entre les deux yeux avec un taser à la main."

Jacques Ricciardetti a également abordé des enjeux spécifiques à la sécurité des femmes et à la ville, d’où un rapprochement avec le collectif féministe d’extrême droite Némésis : "C’est pas facile d’être une femme à Besançon après 22h00", assure-t-il, "et même avant 22h00 !", ajoute Géraldine Grangier, l’une de ses colistières, qui raconte avoir été insultée chaque jour lorsqu’elle travaillait dans le quartier Battant.

"Il y a une véritable problématique à la sécurité des femmes à Besançon. Ce n’est pas un sentiment d’insécurité, il y a de l’insécurité à Besançon", souligne la tête de liste, qui a aussi annoncé son intention de déplacer la boutique Jeanne Antide pour des raisons de "fonctionnalité et d’ergonomie". Selon lui, "c’est un outil obsolète, il faut la déplacer."

Concernant la réindustrialisation et l’attractivité, Thomas Lutz, l’un de ses colistiers, a insisté : "Relaisser la parole aux industriels, être au cœur de l’entreprise et nous serons à l’écoute".

Écologie et cadre de vie

Les propositions écologiques et de loisirs du candidat comprennent :

La "mise en valeur" des berges du Doubs avec des aménagements estivaux, comme des guinguettes ;

La création de pistes cyclables ciblées, "là où il y en a besoin" ;

Une meilleure utilisation des parkings relais ;

Un train-tram entre Valentin et Les Auxons pour desservir la périphérie.

Objectif final

Jacques Ricciardetti et son équipe affirment vouloir créer "une ville qui respire", mettant l’accent sur la sécurité, la mobilité et l’attractivité, tout en promettant "un changement radical par rapport à l’actuelle majorité municipale".