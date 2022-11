Besançon : le collectif AC! appelle à un rassemblement interprofessionnel le 3 décembre

Pour AC!, les réformes "se suivent et se ressemblent, elles font baisser les chiffres du chômage et les indemnisations, elles augmentent les radiations et il n'est pas acceptable de forcer les demandeurs-ses d'emploi à travailler sur des postes dont les salariés ne veulent pas car ils n'acceptent pas les conditions de travail trop dures et les salaires trop bas".

Le collectif invite donc différents secteurs à se rassembler le 3 décembre place Pasteur pour défendre de "vraies conditions d'indemnisation, une réduction du temps de travail à 32h et la création d'emplois utiles à l'hôpital, dans l'éducation, la justice, la rénovation énergétique etc".

Le rendez-vous est fixé à 14h.