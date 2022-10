Besançon – Paris : des trains ne circuleront pas le week-end les 15-16 et 22-23 octobre

La SNCF informe ses usagers que des travaux de modernisation et de maintenance des voies sont toujours en cours entre Dijon et Laroche-Migennes. Une interruption des circulations ferroviaires aura lieu du samedi midi au dimanche midi les week-ends des 15-16 et 22-23 octobre. Les trajets Besançon - Paris seront donc perturbés.

Depuis le mois de septembre, des travaux de modernisation et de maintenance des voies sont en cours entre Dijon et Laroche-Migennes. Les deux prochains week-ends des 15 et 16 et 22 et 23 octobre seront encore impactés par une interruption des circulations ferroviaires.

Cette dernière aura lieu, les deux fois, du samedi midi au dimanche midi. Un service de substitution par autocars (nombre de places limitées) sera mis en place durant cette période.

En raison de ces travaux, certains TGV InOui Bourgogne-Franche-Comté - Paris ne circuleront pas. Les déplacements des voyageurs restent néanmoins préservés le vendredi soir et le dimanche soir. Les billets TGV vendus et en vente sur les différents canaux tiennent compte de ces adaptations.

À noter que le week-end des 22 et 23 octobre, des travaux de renouvellement d’appareils de voie à Sens vont aussi entraîner une interruption des circulations ferroviaires TER entre Laroche-Migennes et Paris. La SNCF devrait communiquer prochainement à ce sujet.