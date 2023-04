Besançon : un nouveau centre de stockage à École-Valentin

Destiné aux entreprises et aux particuliers, ce nouveau centre de stockage dispose de 128 box sécurisés et individuels allant de 1 à 50 m2. "Les 1m2 sont des lockers et sont situés à l'entrée", a précisé Morgane Maillard, assistante d'exploitation de Solution Box.

Un calculateur de volume en ligne

Grâce au calculateur de volume de stockage en ligne, les intéressés peuvent estimer gratuitement la taille de leur box en fonction de leurs affaires qu'ils souhaitent entreposer, en complétant l'inventaire en ligne et en choisissant les biens à stocker. Il est également possible de faire une demande en ligne pour obtenir un devis gratuit.

Prochainement, un troisième centre de stockage devrait ouvrir ses portes à Pontarlier.

Infos pratiques :

centre de stockage École-Valentin

Rue Ariane II - 25480 Ecole-Valentin

Ouvert 7j/7 de 6h à 23h

Uniquement sur rendez-vous

03 81 60 74 97

Info +

Depuis 2018, un autre centre de stockage à Besançon situé 4B rue Albert Thomas est disponible.