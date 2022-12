Besançon : un nouveau quartier pour concilier nature et habitat

Concernant l’aménagement du site Grette-Brulard-Polygone, la ville a pour objectif de créer un nouveau quartier conciliant nature, habitats et répondant aux défis de développement durable.

Après avoir été autorisée à lancer les études pour ré-introduire du logement sur la zone, la municipalité espère y attirer en priorité les familles notamment grâce à l’attractivité du corridor écologique entre Chaudanne et Rosemont.

Avant cela, le projet urbain envisagé et la procédure de mise en compatibilité du PLU qu’il induit doivent faire l’objet de concertations préalables afin d’associer le public à l’élaboration du projet.

Préverdissement du site Grette - Brulard

La municipalité prévoit également un "préverdissement du site Grette-Brulard" afin "d’inverser la logique de l’aménagement". L’idée étant, selon Aurélien Laroppe, délégué à l’urbanisme de "garantir en premier le socle paysagé et ensuite introduire l’urbanisme". Ce projet sera notamment l’occasion d’expérimenter "un process de création de nouveaux sols à partir des matériaux inertes issus de la démolition des 408, des produits de compostage de l’activité de gestion des espaces verts et de matériaux terreux et argileux issus de déblais". L’objectif étant de recréer des sols fertiles sur plus de 15.000 m2.