Originaire de la ville Sapporo au Japon, Megumi a toujours rêvé d'exercer un métier manuel. "Mon frère possède un salon sur les terres japonaises", précise-t-elle. Une passion commune puisqu'elle reprend des études de coiffure, dès son arrivée en France, en 1999. Après l'obtention de son diplôme BP coiffure, cette jeune passionnée forge son expérience au sein de plusieurs salons de coiffure, alternant avec des prestations à son compte.

Le soin végétal, sa spécialité

Un rêve, qui vient être exaucé grâce à l'ouverture de son premier salon de coiffure "Matané", en signe d'hommage à son origine. "Matané signifie bonjour en japonais, je voulais aussi accueillir mes clients dès le début", ajoute la propriétaire. Si elle propose des coupes et des colorations variées aux hommes et aux femmes, sa spécialité reste le soin végétal garni d'un masque détox à l'argile blanche et d'une coloration végétale à base de henné, 100% bio et naturel. Dans une ambiance "calme et apaisée", les clientes peuvent prendre rendez-vous pour se rendre au salon. "Je m'adapte aux horaires de mes clientes parfois", conclut la cheffe de l'enseigne.

Infos pratiques :