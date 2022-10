Tenu par Johnny et Mélaine, le restaurant l'Alchimie met en adéquation les deux passions de Johnny, cuisinier confirmé et Mélaine artiste-photographe indépendante. Premier service prévu pour ce lundi 17 octobre 2022.

Leur projet est né juste avant le covid : "on avait envie de travailler ensemble dans un lieu en adéquation avec nos deux passions, la cuisine pour lui et la photographie pour moi" précise Mélaine, mais le covid a bousculé leurs plans. Mis entre parenthèses pendant deux ans, il reste pourtant dans un coin de leurs têtes et après avoir pris contact avec les anciens propriétaires (le Panda), les choses se font début d'année 2022.

Le nom du restaurant est choisi en premier lieu en rapporte à un ancien restaurant de Pontarlier où Johnny a exercé comme second au côté du chef, dont il parle encore beaucoup aujourd'hui. Une sorte de "père spirituel" aux côtés de qui il a tant appris et à qui il a voulu rendre hommage. Il est aussi un clin d'oeil aux mélanges des compétences respectives des deux gérants.

Un restaurant traditionnel mais "avec la touche du chef "

Monsieur, chef confirmé à Besançon a déjà officié depuis plusieurs années au Café Café et au 76. D'origine guadeloupéenne, le chef a grandi dans le Nord et dans le Jura. "Il a donc à coeur de mettre en avant les produits régionaux avec une touche exotique comme par exemple des saint-jaques à la Morteau et au vin jaune" précise la gérante.

Mélaine elle, vient de quitter son poste de fonctionnaire pour le ministère du travail mais est également photographe à côté depuis 2015. Elle a notamment remporté le festival photos de la ville de Besançon organisé par Grain d'Pixel en 2020 (premier prix du public). N'étant que deux pour gérer l'établissement, Mélaine aura logiquement moins de temps à accorder à la photographie. Pas de problème pour la gérante qui refuse de faire une croix sur sa passion et décide de faire du restaurant un lieu d'exposition permanent. De sorte que "les clients n'auront pas la même chose dans l'assiette et pas la même chose sur les murs". L'alchimie est préservée...

Une carte qui change tous les mois

La carte sera forcément courte car "on ne travaille que des produits frais" avec trois ou quatre entrées, cinq ou six plats dont un "vrai plat végétarien"précise la gérante, quatre ou cinq desserts, un menu et un "plat du marché qui va changer tous les jours selon les arrivages".

Et pour faire honneur au nom de leur restaurant, l'alchimie, il devrait surtout y en avoir dans les assiettes "avec des parfums, des saveurs, des épices et des produits régionaux qui seront mis en valeurs et parfois associé à des choses inattendues". Pour exemple, la truite rose de Bonnevaux sera servie avec une crème de Morteau, son risotto aux légumes et ses petits légumes rôtis (23€).

100% fait maison

Le couple se débrouille seul. Mélaine se charge de la communication, a dessiné le logo et a réalisé le site internet. Les deux gérants ont également l'ambition de faire de la qualité plus que de la quantité. Alors ils sélectionnent soigneusement leurs produits : "maison Chazal pour les viandes, le vin on en prend une partie chez Barthod qui est juste à côté et à terme on voudra prendre le café au Comptoir thé et café et certains fromages à La cave aux fromages".

Des choix qualitatif et en accord avec leur volonté de "travailler au maximum avec les commerçants du coin, les fournisseurs de la région et les producteurs régionaux aussi quand on peut".

