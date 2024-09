Besançon : un voleur arrêté grâce aux vidéosurveillances

Mardi 10 septembre 2024, aux alentours de 14h00, les services de police ont été informés la localisation d'un individu auteur d'un vol de vélo plus tôt dans la matinée.

L'intéressé, alors présent dans l'hyper-centre de Besançon, a rapidement été identifié et interpellé par les services de police en patrouille à proximité.

Le vélo se trouvait stationné dans la cour intérieure de la résidence de la victime au moment du vol.

Les services municipaux, rapidement informés des faits, ont procédé à une relecture des enregistrements de vidéosurveillance, permettant ainsi de confondre le mis en cause.

Lors de son interpellation, un second individu, qui accompagnait l'auteur du vol et qui était également en possession d'un vélo dont il ne pouvait justifier la provenance, a été interpellé et trouvé porteur d'un couteau de type ''opinel'', une arme de catégorie D.

Le domicile du voleur présumé a été perquisitionné et le vélo dérobé le 10 septembre a été retrouvé.

L'auteur principal a reconnu les faits. Le second individu a été mis hors de cause.