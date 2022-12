Besançon : une action pour davantage de pistes cyclables dans la ville

Ce samedi matin 3 décembre, ANV COP21 et Extinction Rebellion ont organisé une action rue de Belfort en créant une piste cyclable, pour demander aux pouvoirs publics davantage d'aménagements pour les mobilités douces, dans cette rue et à Besançon plus largement.

À l’initiative d’ANV-COP 21 Besançon et d’Extinction Rebellion Besançon, une cinquantaine de bisontins ont pris part à une action de désobéissance civile en faveur du vélo et des mobilités douces ce samedi 3 décembre, pour interpeller les pouvoirs publics et demander de meilleurs aménagements.

Lors de la manifestation, les organisateurs ont tenu à rappeler les bienfaits du vélo qui est avant tout "économique" et permet notamment de "contrer la pollution et le réchauffement" et de "lutter contre la sédentarité" tout en étant un "moyen de transport utile au bien commun".

Besançon, "ville moyennement favorable à la pratique cycliste"

Par leur action, ils ont cherché à démontrer "le besoin de plus de pistes cyclables à Besançon pour le bien de toutes et tous". Selon eux, "c’est à ce prix que les habitudes changent et que le nombre de cyclistes se multiplie". Actuellement, "malgré les efforts récents, le réseau reste partiel, non-continu et les points dangereux sont innombrables, comme l’a montré la dernière campagne de la FUB qui attribue à Besançon la lettre D, ville moyennement favorable à la pratique cycliste".

Un budget insuffisant selon les manifestants

ANV-COP 21 et Extinction Rebellion Besançon déplorent le fait que le budget alloué à l'aménagement cyclable soit selon eux, insuffisant bien qu'en hausse. "Il y a un réel progrès par rapport aux années précédentes certes" mais ils estiment pourtant que "le budget qui devrait être alloué par la ville pour réaliser un plan vélo ambitieux et complet serait de 5,8 millions d’euros par an : actuellement, il est de 2 millions".

Des demandes d'aménagements cyclables vertueux pour la rue de Belfort