Bezak Chope Festival, le premier évènement 100% bières régionales, bientôt à Besançon

Les 13 et 14 septembre 2024, le parc de la Rhodiaceta à Besançon accueillera la première édition du Bezak Chope Festival. Il accueillera 13 brasseries régionales pour déguster et découvrir les bières du Grand Est de la France. Découvrez le programme complet...

Pour accompagner la dégustation de bières, huit stands de restauration variés permettront aux 8.000 festivaliers de se sustenter. Et pour leurs oreilles, six concerts et une ambiance musicale sont prévus pendant ces deux jours. D’autres animations seront présentes sur le site : château gonflable, slackline, Selfie 360°, puissance 4 géant, jeux en bois, etc.

Laurent Fumey, président de l’association Bezak Chope Festival, explique que ”nous voulions offrir à la capitale comtoise une fête autour de la bière artisanale. Cette première édition permettra de découvrir de belles brasseries régionales.”

Le programme

Vendredi 13 septembre

Ouverture du festival à 17h

“Happy Hour” de 18h à 19h (boissons à moitié prix)

Jeux à partir de 17h : Selfie 360°, château gonflable, puissance 4 géant, billard japonais, click ball, lancer de cerceaux, labyrinthe à 4 mains, suspens géant...

21h Grandma's ashes

22h Johnny Mafia

Cloture du festival à 1h30

Samedi 14 septembre

Ouverture du festival à 11h

“Happy Hour” de 18h à 19h (boissons à moitié prix) 12 brasseries artisanales / 8 stands de restauration

Jeux à partir de 11h : Selfie 360°, Slackline, château gonflable, puissance 4 géant, pétanque, billard japonais, click ball, lancer de cerceaux, labyrinthe à 4 mains, suspens géant...

18h à 20h DJ set Dead Cops

20h Dandee

21h15 Spoink

22h30 Nouriture

23h45 Cosse

Cloture du festival à 1h30

Les brasseries présentes :

Brasserie du 19/06

Plume jurassienne

Brasserie Com’Tois

L’Arrière Garde

La Bonne Bouille

Dryade

Brasserie Gangloff

La Franche

La Quiotte

Terra Comtix

Brasserie Two Dudes

Vachement Jura

Brasserie du Mont Aiguille

Les stands de restauration :

L’Alsaciette

Samouraï Sushi

Le Champ des gourmands

L’affineur comtois

Le Tuyé de Mésandans

Bezak Chope Festival

Ang Burger

Infos pratiques