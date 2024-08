Bison futé : un week-end entre juillettistes et aoûtistes difficile sur les routes du 2 au 5 août

Pour ce week-end de chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens", les mouvements se répartiront entre le vendredi 2 et le lundi 5 août 2024 inclus. La circulation sera difficile sur l’ensemble de la période dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée dans les deux sens, selon Bison Futé. En particulier, le samedi 3 août, la circulation devrait être extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays. Bison futé vous recommande, dans la mesure du possible, de décaler votre déplacement pour éviter de prendre la route ce jour-là.

Vendredi 2 août dans le sens des départs, la circulation sera difficile sur l’ensemble du territoire tout au long de la journée. Des ralentissements seront observables sur les axes desservant les régions du Nord-Est (A2), en direction de l’Espagne en passant par Bordeaux (A10, A63) et par Narbonne (A9), ainsi qu’en direction du Sud (A6, A7, A8, A50). La traversée du Massif-Central sera également compliquée (A71 et A75). En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Elle sera renforcée en milieu d’après-midi par les flux des trajets travail-domicile et les départs en week-end encore nombreux en cette période. La circulation restera dense dans le sens des départs jusqu’en milieu de soirée.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile autour de l’Arc Méditerranéen. Les axes en provenance du sud du pays (A7, A8, A9, A63) seront fortement empruntés dès le début d’après-midi et jusqu’en milieu de soirée. En Île-de-France, sans atteindre des sommets, quelques retours pourront être enregistrés notamment sur l’autoroute A10, entre le début et la fin de l’après-midi. Néanmoins, les difficultés de circulation générées par ces retours, ajoutées à celles inhérentes aux déplacements pendant les JO pourraient rendre la circulation difficile.

Samedi 3 août, dans le sens des départs, la circulation sera extrêmement difficile au niveau national. Dès le début de la matinée et jusqu’en fin de soirée, les axes desservant les régions côtières et frontalières du pays ainsi que les différents lieux de villégiature seront très fortement fréquentés. Les autoroutes A7, A8, A9, A10, A61, A63 et A75 accueilleront un nombre exceptionnel de véhicules. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile entre le milieu de matinée et le début d’après-midi. En Île-de-France, dans la continuité du vendredi, la circulation sera dense dès le milieu de la nuit sur les autoroutes A6B et A10 qui pourraient connaître leurs premiers ralentissements. Ces difficultés augmenteront de façon significative pour atteindre leur maximum vers la fin de matinée. Dès lors, elles devraient diminuer progressivement et se terminer en début d’après-midi.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national, et très difficile en Île-de-France et autour de l’Arc Méditerranéen. Les axes en provenance du sud du pays (A7, A8, A9, A75) seront très fortement empruntés tout au long de la journée, du matin au soir. En Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péages seront relativement importants. Toutefois les difficultés de circulation générées par ces retours devraient être accentuées par les déplacements liés aux JO.

Dimanche 4 août, dans le sens des départs, la circulation sera très difficile en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les axes parcourant ces deux régions seront fortement empruntés du matin jusqu’au soir, notamment les autoroutes A7 et A10 qui connaîtront de très forts trafics. En Île-de-France, des difficultés de circulation pourraient apparaître entre la fin de matinée et le début d’après-midi, elles seront plus ou moins importantes selon les secteurs.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile en Île-de-France. Les autoroutes A7 et A10 connaîtront de très forts trafics à partir du début d’après-midi jusqu’en fin de journée. En Île-de-France, les trafics attendus aux différentes barrières de péages des autoroutes A10 et A6 seront relativement importants. Des difficultés de circulation plus ou moins importantes pourraient être enregistrées selon les secteurs entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée.

Lundi 5 août, dans le sens des départs, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile autour de l’Arc Méditerranéen. Ainsi, de nombreux usagers se dirigeront vers les régions du sud du pays. Les autoroutes A7 et A9 seront très fortement empruntées du milieu de matinée à la fin de journée. Les conditions de circulation seront également difficiles sur les itinéraires permettant de rejoindre l’Espagne (A63) et l’Italie (Tunnel du Mont-Blanc). En Île-de-France, les difficultés rencontrées seront principalement liées aux déplacements générés par les JO.

Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national. Les principaux axes du pays seront fortement empruntés sur l’ensemble du territoire à partir de la fin de matinée jusqu’en soirée, du Nord depuis la Belgique (A2) à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (A7, A50, A52), en passant par la Normandie (A13). L’accès à la France depuis l’Italie (A8 et Tunnel du Mont-Blanc) sera difficile tout au long de l’après-midi, et ce jusqu’au soir. En Île-de-France, comme pour le sens départs, l’essentiel des difficultés de circulation sera généré par les déplacements inhérents aux JO.