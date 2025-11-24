Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Action sur le rayon jouets
La Pat’Patrouille, Stitch, Lego, Monopoly, sont des marques, des jeux, des univers connus des petits, des grands et des parents. Alors à tous, Intermarché Chateaufarine propose des bons d’achat, du 28 novembre au 30 novembre. Concrètement, il s’agit de bons d’achat de 25 euros tous les 50 euros d’achat dans la limite de 100 euros d’achat !
Offre sur le petit électroménager
Un tout nouveau rayon électroménager a vu le jour depuis les récents travaux réalisés par l’Intermarché de Chateaufarine. Babyliss, Seb, Moulinex et ses AirFryer, Krups et ses machines à café : ces marques mettent en évidence leurs articles, que ce soit pour offrir un cadeau, cuisiner de nouvelles recettes ou recevoir des invités. Du 21 au 23 novembre, les clients recevront des bons d’achat de 50 %dans la limite de 100 euros.
Et les loisirs, les voyages
Que vous ayez envie de jeter quelques affaires dans une valise pour partir, rester bien au chaud à la maison à jouer à des jeux vidéo, regarder un film sur un grand écran, Intermarché Chateaufarine vous attend de pied ferme durant sa Black Week (18 novembre/1er décembre).
Le final, la course aux jouets
Parce que tous les événements ont une fin, Intermarché a concocté un superbe final pour les enfants. Durant toute cette période, les enfants ayant entre trois et sept ans pourront remplir un bulletin et le déposer dans l’urne du père Noël qui est au rayon jouets. Ensuite, le 28 décembre, aura lieu «Le» tirage au sort du gagnant, à partir de 19 heures. Et à 20 heures, l’heureux gagnant pourra se lancer dans une course aux cadeaux. En effet, il aura la possibilité de remplir un caddie avec tous les jouets de son choix durant 30 secondes! Playmobil, peluches, camions, boîtes de Lego…
Infos +
Intermarché Besançon — Chateaufarine
- Rue Louis Aragon, Centre commercial Chateaufarine
- Tel : 03 81 41 44 00
Pour commencer votre liste, utilisez ce lien
Ouverture :
- Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
Ouverture exceptionnelle :
- Dimanche 30 novembre
- Dimanche 07 décembre
- Dimanche 14 décembre
- Dimanche 21 décembre
- Mercredi 24 décembre
Intermarché Besançon — Chateaufarine sur internet
- FaceBook : Cliquer sur ce lien
- Instagram : Cliquer sur ce lien
- Google : Cliquer sur ce lien
- X : Cliquer sur ce lien