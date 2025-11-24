Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

PUBLI-INFO • En novembre et décembre, Intermarché Chateaufarine organise de nombreux événements avec le Black Friday, la Black Week et une action commerciale sur l’image, le son et la bagagerie. Et ça ne s’arrête pas là. Il y aura des bons d’achat sur le rayon jouets et, plus important encore, la course aux jouets.

Action sur le rayon jouets

La Pat’Patrouille, Stitch, Lego, Monopoly, sont des marques, des jeux, des univers connus des petits, des grands et des parents. Alors à tous, Intermarché Chateaufarine propose des bons d’achat, du 28 novembre au 30 novembre. Concrètement, il s’agit de bons d’achat de 25 euros tous les 50 euros d’achat dans la limite de 100 euros d’achat !

Offre sur le petit électroménager

Un tout nouveau rayon électroménager a vu le jour depuis les récents travaux réalisés par l’Intermarché de Chateaufarine. Babyliss, Seb, Moulinex et ses AirFryer, Krups et ses machines à café : ces marques mettent en évidence leurs articles, que ce soit pour offrir un cadeau, cuisiner de nouvelles recettes ou recevoir des invités. Du 21 au 23 novembre, les clients recevront des bons d’achat de 50 %dans la limite de 100 euros.

Et les loisirs, les voyages

Que vous ayez envie de jeter quelques affaires dans une valise pour partir, rester bien au chaud à la maison à jouer à des jeux vidéo, regarder un film sur un grand écran, Intermarché Chateaufarine vous attend de pied ferme durant sa Black Week (18 novembre/1er décembre).

Le final, la course aux jouets

Parce que tous les événements ont une fin, Intermarché a concocté un superbe final pour les enfants. Durant toute cette période, les enfants ayant entre trois et sept ans pourront remplir un bulletin et le déposer dans l’urne du père Noël qui est au rayon jouets. Ensuite, le 28 décembre, aura lieu «Le» tirage au sort du gagnant, à partir de 19 heures. Et à 20 heures, l’heureux gagnant pourra se lancer dans une course aux cadeaux. En effet, il aura la possibilité de remplir un caddie avec tous les jouets de son choix durant 30 secondes! Playmobil, peluches, camions, boîtes de Lego…

Infos +

Intermarché Besançon — Chateaufarine

Rue Louis Aragon, Centre commercial Chateaufarine

Tel : 03 81 41 44 00

Pour commencer votre liste, utilisez ce lien

Ouverture :

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

Ouverture exceptionnelle :

Dimanche 30 novembre

Dimanche 07 décembre

Dimanche 14 décembre

Dimanche 21 décembre

Mercredi 24 décembre

Intermarché Besançon — Chateaufarine sur internet