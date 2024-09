Bol bol bol, le rendez-vous gourmand de l’automne revient à Besançon

Dans le cadre de la semaine nationale de la mort inattendue du nourrisson (MIN), le centre de référence de la MIN, les équipes du CHU de Besançon et le Dispositif spécifique régional en périnatalité (DSRP) de Franche-Comté organisent, en partenariat avec la Ville de Besançon et le Conseil départemental du Doubs et l’association Coccinelle, l’édition 2024 de la journée annuelle de sensibilisation. Le mercredi 18 septembre de 10h à 17h à l’Esplanade des droits de l’Homme, au centre-ville de Besançon. Pour cette nouvelle édition, l’accent sera mis sur comment s’informer et trouver du soutien à la parentalité.