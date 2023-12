Bon plan étudiant #12 : une entrée gratuite au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon

Tu as envie d’être surpris… sans dépenser un euro ? Alors vient découvrir le musée des beaux-arts et d’archéologie (MBAA), c’est facile, tu le trouveras en plein centre-ville. Côté histoire, tu dois retenir que le musée, enfin plutôt ses collections ont été publiques bien avant celles du Louvre, un siècle d’avance, ça compte. Ici c’est Besac ! En entrant, tu seras étonné par son architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon "musée à croissance illimitée", concept inventé par Le Corbusier.

Et après ? Après tu as le choix… Si tu aimes l’architecture … OK, on a ! Si tu n’aimes pas l’architecture mais tu aimes l’archéologie, égyptienne, grecque et romaine … OK, on a ! Si l’archéologie ce n’est pas ton truc mais que tu aimes la peinture, moderne (XIXe et XXe siècles) et moins moderne (XVe au XVIIIe siècles) … OK, c’est bon ! Si la peinture t’ennuie et tu préfères la sculpture, médiévale, Renaissance et plus récente … OK, on a encore ! Si non, le musée possède aussi une belle collection d’arts graphiques, dessins, estampes, gravures … Et si tu aimes tout alors là, éclate-toi et prends en plein les yeux lors de ta visite.

Il ne te reste qu’à passer la porte d’entrée et à te présenter à l’accueil avec ta carte d’étudiant et tu obtiendras ton ticket d’entrée sans aucune autre condition. Passe le message à tes potes !

Le bon Plan :