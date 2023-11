Bon plan étudiant #9 : une réduction à la friperie Sapôkilo

Le concept de la boutique est de vendre les vêtements au poids, ce qui permet de choisir parmi une large gamme de vêtements à prix abordables.

Le magasin propose des vêtements pour femmes, hommes et enfants, et offre une grande variété de styles et de marques pour tous les goûts. En plus des vêtements, Sapôkilo vend également des accessoires pour compléter les tenues, tels que des chaussures, des sacs à main et des bijoux.

En choisissant de vendre les vêtements au poids, Sapôkilo offre une expérience de magasinage unique et innovante, tout en encourageant le recyclage et la réutilisation de vêtements. Vous pouvez acheter des vêtements de seconde main tout en ayant la satisfaction de contribuer à la réduction des déchets textiles.