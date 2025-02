Bourgogne Franche-Comté : il est désormais possible de déposer ses vieilles lunettes dans des bureaux de poste

Depuis le 10 février 2025, il est possible de déposer ses paires de lunettes inutilisées dans trois bureaux de poste en Bourgogne Franche-Comté, à Besançon, Les Russes et Nevers dans le cadre d’une expérimentation menée par La Poste et l’entreprise lilloise Lunettes de Zac. Explications.

La Poste s’engage aux côtés de Lunettes de Zac, une entreprise lilloise spécialisée dans le reconditionnement de lunettes inutilisées, dans le cadre d’une expérimentation menée dans une centaine de bureaux de poste. Objectif : collecter d’anciennes lunettes auprès des particuliers et de commercialiser au sein des bureaux de poste des modèles de lunettes reconditionnées. Cette initiative en faveur de l’économie circulaire vise à promouvoir une consommation plus durable dans l’univers de l’optique.

100 millions de paires de lunettes dorment au fonds des tiroirs des Français

Consciente des enjeux liés à l’érosion des ressources, La Poste assure mener une politique d’économie circulaire visant la gestion raisonnée des ressources, dans le cadre des limites planétaires. Elle développe dans ce cadre, des offres et services pour accompagner les entreprises, les collectivités et les particuliers dans la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire, et notamment dans les domaines de l’achat d’occasion, du reconditionnement, du réemploi et de la réparation.

Réalisée en partenariat avec Lunettes de Zac, opticien éco-responsable, cette expérimentation d’une durée d’un an valorise des lunettes reconditionnées, permettant de prolonger leur durée de vie, réduisant ainsi l’utilisation de ressources et la pollution des sols et de l’air liée à la fabrication de nouvelles montures.

En Bourgogne-Franche-Comté, elle a débuté le 10 février dans trois bureaux de poste :

La Poste de Besançon Proudhon (25 rue J.Baptiste Victor Proudhon – 25 000 Besançon) ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

La Poste Les Rousses ( 121 rue Pasteur- 39 220 Les Rousses) ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

La Poste de Nevers Centre ( 25 bis avenue de Pierre Beregovoy- 58 000 Nevers) ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h.

Une expérimentation en bureaux de poste

Grâce à une boîte de collecte en carton réutilisable installée dans les bureaux de poste concernés, les clients ont la possibilité de déposer leurs lunettes inutilisées (tous types de lunettes : lunettes de vue ou lunettes de soleil, adulte ou enfant). Une fois collectées, elles seront récupérées, triées, examinées, démontées, nettoyées, polies et remontées dans les ateliers de l’entreprise Vitamine T, partenaire de Lunettes de Zac, par des personnes en réinsertion professionnelle.

Dans le même espace, les clients pourront découvrir les modèles de lunettes reconditionnées. Elles sont équipées de verres neufs et de montures reconditionnées. Ils pourront opter pour des lunettes loupes vendues au prix de 29 euros ou des lunettes de soleil disponibles à 45 euros. Un miroir sera mis à leur disposition sur le présentoir pour les aider à se décider. Ces lunettes, sans correction, sont disponibles à l’achat librement. Les verres loupes sont de catégorie +1 et +2, et les verres solaires sont de catégorie 3.