Ça pétille ! Une idée cocktail-mocktail pour le Nouvel An signée Tadaaam

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) baptisé "Ça pétille !" pour fêter la nouvelle année...

La recette du Ça pétille avec alcool :

2cl de liqueur de Chambord

2cl de purée de fruit de la passion

Champagne

La recette du Ça pétille sans alcool :

2cl de jus ou purée de framboise

2cl de purée de fruit de la passion

Eau pétillante ou Champomy

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Infos +

Tadaaam propose des solutions clés en main autour de la mixologie, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Son offre comprend notamment des cocktails en jarres, livrés à domicile, prêts à être dégustés lors d’événements tels que réceptions, anniversaires ou soirées professionnelles.

Ces cocktails, avec ou sans alcool, élaborés à partir de recettes soignées, sont conditionnés dans des jarres en verre de 4 ou 8 litres. La prestation inclut également la mise à disposition de la verrerie, classique ou réutilisable, ainsi que la livraison et le retour.

En complément, Tadaaam organise des ateliers cocktails privés, conçus comme des moments d’initiation à la mixologie. Encadrés par Solène Futelot, ces ateliers permettent aux participants d’apprendre les techniques de base du bar et de réaliser leurs propres créations, grâce à un matériel et des ingrédients fournis sur place, avec installation et rangement compris.

Plus d’infos :

Contact : tadaaamclub@gmail.com

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/tadaaam.club

Suivre sur Instagram : www.instagram.com/tadaaam.club

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.