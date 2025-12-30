Mardi 30 Décembre 2025
Besançon
Société

Ça pétille ! Une idée cocktail-mocktail pour le Nouvel An signée Tadaaam

Publié le 30/12/2025 - 11:30
Mis à jour le 29/12/2025 - 17:09

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) baptisé "Ça pétille !" pour fêter la nouvelle année...

© Tadaaam
© Tadaaam

La recette du Ça pétille avec alcool : 

  • 2cl de liqueur de Chambord
  • 2cl de purée de fruit de la passion
  • Champagne

La recette du Ça pétille sans alcool :

  • 2cl de jus ou purée de framboise
  • 2cl de purée de fruit de la passion
  • Eau pétillante ou Champomy

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Infos +

Tadaaam propose des solutions clés en main autour de la mixologie, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Son offre comprend notamment des cocktails en jarres, livrés à domicile, prêts à être dégustés lors d’événements tels que réceptions, anniversaires ou soirées professionnelles. 

Ces cocktails, avec ou sans alcool, élaborés à partir de recettes soignées, sont conditionnés dans des jarres en verre de 4 ou 8 litres. La prestation inclut également la mise à disposition de la verrerie, classique ou réutilisable, ainsi que la livraison et le retour. 

En complément, Tadaaam organise des ateliers cocktails privés, conçus comme des moments d’initiation à la mixologie. Encadrés par Solène Futelot, ces ateliers permettent aux participants d’apprendre les techniques de base du bar et de réaliser leurs propres créations, grâce à un matériel et des ingrédients fournis sur place, avec installation et rangement compris.

Plus d’infos :

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) à base de poire à réaliser à la maison. Suivez le guide : c’est simple, rapide et agréable en cette saison…

alcool boisson cocktail mixologie mocktail noël 2025 sans alcool solène futelot tadaaam

