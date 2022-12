Cadeau #1 : un jeu de société, pour petits et grands, aux Jeux de la Comté

Et si vous offriez un jeu de société à vos proches pour Noël ? Outre les traditionnels Monopoly, Uno et autres Aventuriers du Rail ou encore Dixit, il existe une pléthore de jeux aux concepts originaux, qui sortent des sentiers battus.

Avec l'aide de la boutique des Jeux de la Comté, nous avons sélectionné trois d'entre eux, pour les petits, toute la famille et les joueurs en attente de difficulté et de mécaniques plus poussées.

Pour les petits :

Le Prince des Ours

Avant de pouvoir accéder au trône, le chemin est semé d'ours ! Dans ce jeu de rapidité, les enfants doivent pêcher les poissons le plus rapidement possible pour nourrir leurs personnages. Celui qui arrivera à récupérer le Prince des Ours en premier gagne la partie ! Un jeu à partir de 5 ans, de deux à quatre joueurs, pour des parties courtes d'environ dix minutes.

Prix : 29,95 €

Pour toute la famille :

Les Tours Ambulantes

Tentez d'acheminer vos sorciers jusqu'au donjon avant vos adversaires à l'aide d'une mécanique de déplacement aussi maline qu'originale ! Avec son matériel en 3D coloré qui sert à empiler les tours et emprisonner les sorciers, Les Tours Ambulantes accroche l'œil. Mémoire et fourberies sont au cœur de l'amusement, tant entre jeunes joueurs qu'entre vieux briscards du jeu de société ! Il se joue de un à six joueurs, dès 8 ans, pour des parties de 30 minutes environ.

Prix : 45 €

Pour les joueurs experts :

Bitoku

Dans ce jeu, les joueurs endossent le rôle d'esprits Bitoku dans leur cheminement vers la transcendance, dans le but de s'élever et de devenir le prochain grand esprit de la forêt. Pour ce faire, ils auront l'aide des yokai, des kodamas et des différents pèlerins qui les accompagnent sur leur chemin. C'est un jeu de gestion et de placement d'ouvriers avec de multiples chemins vers la victoire. Bitoku peut accueillir entre un et quatre joueurs, pour des parties d'une à deux heures.

Prix : 65 €

