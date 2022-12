Cadeau #12 : un soin du visage à l’eau et à l’oxygène au centre Depil & Young

Depuis le 3 décembre, le marché de Noël de Besançon bat son plein ! Jeu interactif sur la façade du musée des beaux-arts et marché solidaire place de la Révolution, patinoire et stands de créateurs et d'artisans place Granvelle, chalets et vin chaud dans tout le centre-ville, ... les animations sont nombreuses. Après une édition 2021 en demi-teinte, l'événement vous a-t-il conquis ?