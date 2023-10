Calendrier 2024 : les sapeurs-pompiers du Doubs vont bientôt commencer leur tournée...

Comme chaque année et pendant plusieurs semaines, les soldats du feu sonneront au domicile des Doubiens et des Doubiennes pour leur proposer leur calendrier. "Il n’y a aucune obligation à l’acheter et le montant de votre participation est libre", précise le Sdis du Doubs dans son communiqué.

Quelques petits rappels pour être sûr et certain qu’il s’agit bien d’un sapeur-pompier à la porte :

La personne porte l’uniforme.

Elle dispose d’une carte officielle indiquant son appartenance au corps des sapeurs-pompiers et vous pouvez demander à la voir si vous avez un doute.

Elle ne cherche pas à entrer dans votre logement.

Pour obtenir le calendrier des sapeur-pompiers du Doubs, il est également possible d'appeler la caserne la plus proche de chez soi, les personnels de garde expliqueront comment s'en procurer un.

"L’argent récolté revient à l’Amicale de la caserne et non au pompier qui est venu chez vous", précise le Sdis, "cette somme sert à payer des assurances supplémentaires protégeant les sapeurs-pompiers actifs et les vétérans. Elle permet également de financer des temps de cohésion et de loisirs, ainsi que d’améliorer les locaux utilisés quotidiennement par les agents."