Canal du Rhône au Rhin : de nouvelles portes pour l’écluse de Tarragnoz

Ce chantier est une illustration des investissements en faveur du canal du Rhône au Rhin, itinéraire dédié principalement au tourisme fluvial.

Longue de 38,50 m et large de 5,20 m (gabarit Freycinet), l’écluse de Tarragnoz permet de franchir une chute de 1.90 m. L’ouvrage est muni de deux portes automatisées, à deux vantaux métalliques équipés de vantelles papillons. Chaque vantail mesure plus de six mètres de haut et plus de trois mètres de large, pour un poids de plus de quatre tonnes.

Réalisé par VNF avec l’appui d’entreprises spécialisées, le changement des portes de l’ouvrage est une opération de modernisation d’un montant de 900.000 euros, qui s’est déroulé en plusieurs étapes : remplacement de la passerelle permettant d’accéder au site, acheminement par la rivière du matériel flottant et des deux grues, démontage des équipements de l’écluse, remplacement de l’armoire électrique d’automatisme, mise en place des batardeaux à l’aide de plongeurs, dépose des anciennes portes et pose des nouvelles portes. Suivront le démontage des batardeaux et enfin la remise en eau de l’écluse.

Info +

Commencé à l’automne 2023, le chantier a été fortement perturbé par les crues d’hiver du Doubs, toute intervention avec le matériel flottant étant interdite tant que la rivière dépasse la cote de 2.6 mètres au Moulin Saint Paul.

(Communiqué)